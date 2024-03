Bimba di 5 anni si perde e vaga nella palude, l’abbraccio col poliziotto e il suo sorriso commuovono La scena del ritrovamento diffusa martedì dalla polizia locale attorno alla città di Tampa. “Siamo qui per te. Ti stavamo cercando” dice il poliziotto allargando le braccia. Poco dopo la piccola fa lo stesso e lo raggiunge abbracciandolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Gli agenti di polizia della Florida hanno salvato una bambina di 5 anni che si era persa dopo essersi allontana da sola ritrovandosi a vagare nella palude attorno alla città di Tampa. Dopo ore di paura, seguite alla scoperta della scomparsa della piccola, l’abbraccio tra la minore e un poliziotto impegnato nelle ricerche ha sciolto tutti in una commossa felicità.

La scena del ritrovamento diffusa martedì dalla polizia locale mostra gli agenti che si dirigono sul luogo indicato da un elicottero di soccorso e che poco dopo intercettano la bimba scomparsa andandole in contro. "Siamo qui per te. Ti stavamo cercando" dice il poliziotto allargando le braccia. Poco dopo la piccola fa lo stesso e lo raggiunge abbracciandolo.

"La rapida azione degli agenti ha salvato la situazione, trasformando una potenziale tragedia in un incontro pieno di speranza", ha affermato lo sceriffo Chad Chronister nel comunicato in cui ha annunciato il lieto fine della vicenda. Il comunicato non cita il nome della bimba ma afferma che è autistica.

Come spiegato la polizia locale, l'unità aeronautica dell'ufficio dello sceriffo della contea di Hillsborough ha utilizzato una telecamera con termografia dall’alto per localizzare la ragazza che camminava attraverso una fitta area boschiva a Tampa. La piccola era diretta verso uno specchio d'acqua paludoso quando gli agenti l’hanno intercettata e portata in salvo.

Gli inquirenti spiegano che la piccola era a pochissimi chilometri dal punto in cui era scomparsa ma in una zona pericolosa. La bimba infatti era a piedi in una zona erbosa circondata dall'acqua e ha rischiaro tantissimo. Per questo enorme è stata la felicità degli agenti quando è stata ritrovata, una gioia a cui lei ha risposto alzando le mani e mostrando un enorme sorriso.

"I genitori si sono accorti che non c’era in casa, sono andati a casa dei vicini e quando hanno capito che nessuno l’aveva vista, il panico ha iniziato a farsi sentire", ha raccontato lo sceriffo. Fondamentale la camera termica sull’elicottero che poche ore dopo è riuscito a individuarla e a segnalare la sua presenza a gli uomini a terra. "Stavi camminando da parecchio, tesoro!" ha esclamato l’agente che infine l’ha presa in braccio e portata via.