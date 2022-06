Bimba di 10 mesi senza protezioni cade dal sedile posteriore dell’auto in moto e muore schiacciata Drammatico incidente in Virginia, Stati Uniti: una bimba di 10 mesi è morta investita dall’auto dalla quale è caduta dopo che la mamma non aveva utilizzato le protezioni sistemandola sul sedile posteriore. Indagini in corso.

A cura di Redazione

Morta schiacciata cadendo dall'auto in moto della mamma. Tragedia nella contea di Prince William, in Virginia, Stati Uniti, dove nei giorni scorsi si è verificato l'incidente che ha lasciato sotto choc tutto il Paese. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, la donna di 35 anni di Hyattsville, nel Maryland, domenica stava visitando i familiari insieme alla figlia di 10 mesi nella zona di Woodbridge.

Al ritorno, ha messo la bambina sul sedile posteriore della vettura, senza cintura, e ha guidato la sua Toyota Highlander per un breve tratto fino a un bidone della spazzatura. La mamma, di cui non è stata resa nota l'identità, è poi tornata a casa per prendere altri membri della famiglia.

Quando uno di loro ha aperto la portiera posteriore, la bambina è caduta dal SUV. A quel punto la madre si è alzata dal posto di guida per controllare la figlia, ma la polizia ha affermato che ha lasciato l'auto accesa. La vettura è così scivolata in avanti e ha colpito la piccola, provocando un grave trauma cranico. Trasferita in ospedale, è morta poco dopo. Sono stati i medici ad allertare la polizia. Nessuna accusa è stata ancora presentata, ma gli agenti hanno spiegato che il caso è ancora sotto indagine.

"La bambina è morta a causa delle ferite riportate oggi", hanno detto gli agenti. La stampa a stelle e strisce ha ricordato ai lettori che neonati e bambini piccoli dovrebbero sempre essere allacciati ai seggiolini in auto, secondo le indicazioni dei Centers for Disease Control and Prevention. I seggiolini per auto riducono il rischio di lesioni per i bambini in caso di incidente dal 71% all'82% rispetto all'uso della sola cintura di sicurezza, secondo l'agenzia.