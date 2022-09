Dimenticano la figlia di 2 anni nell’auto bollente per più di 7 ore: la piccola muore La piccola è rimasta intrappolata sul sedile posteriore della macchina della madre nel New Jersey. È stata ritrovata incosciente dai vicini, che hanno cercato di rianimarla mentre attendevano l’arrivo dei soccorsi.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Foto d’archivio

Una morte lenta, dolorosa e inspiegabile quella a cui è andata incontro una bambina statunitense di appena due anni che abitava con la famiglia a Franklin, una cittadina di circa 68mila abitanti nella contea di Somerset, nello stato americano del New Jersey.

La piccola è stata ritrovata dai vicini di casa senza vita, lo scorso martedì 30 agosto, nel bagaglio posteriore di una Honda Civic grigia. Si tratta dell'auto della madre: secondo una prima ricostruzione della polizia della contea, la donna avrebbe accidentalmente dimenticato la figlia in macchina sotto il sole cocente, per più di sette interminabili ore. Un periodo di tempo infinito, durante il quale gli interni dell'automobile avrebbero raggiunto la temperatura di 80 gradi, trasformando la vettura in una prigione di calore. Causa della lenta agonia della bimba.

Quando la piccola è stata tirata fuori dall'auto, come riporta la CBS, una vicina ha tentato di rianimarla praticandole un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, ma senza successo. Quando sono sopraggiunti i soccorsi, questi ultimi non hanno potuto far altro che constatare la morte della bimba.

Il luogo del ritrovamento della bambina

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia della contea del Somerset, che hanno avvisato la madre del terribile accaduto. Una volta realizzato il dramma, riferisce la stessa emittente americana, la donna è scoppiata in lacrime tra le braccia di un agente, subito prima di accasciarsi al suolo per un malore dovuto allo shock.

Al momento la polizia sta cercando di verificare l'esatta dinamica dell'accaduto. Anche la causa della morte, sebbene tutti gli indizi portano alla conclusione dell'asfissia, è ancora in fase di accertamento.

Tristezza e incredulità aleggiano tra i vicini di casa dalla famiglia colpita dal lutto. Difficile spiegare la portata e le ragioni precise della tragedia. "Erano bravi genitori,molto affettuosi e amorevoli con la figlia", ha raccontato al The Franklin Reporter Treana Huxley, una donna che abita di fronte alla coppia dal lato opposto della strada. "Com'è potuto accadere? Penso capiti a tutti di dimenticare un oggetto in macchina. Ma come puoi dimenticare una bambina? Non lo so", ha esclamato invece un altro vicino, Alex Krstavski, interpellato sulla vicenda dalla NBC di New York.