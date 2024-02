Bielorussia, Lukashenko si ricandida per le elezioni del 2025: “Saremo sempre uniti a Mosca” “Dite all’opposizione che mi candiderò. Nessuno, nessun presidente responsabile abbandonerebbe il suo popolo che lo ha seguito in battaglia”: così il presidente bielorusso Alexander Luashenko, al potere da trent’anni, ha annunciato di volersi ricandire alle elezioni del 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Alexander Lukashenko, il presidente della Bielorussia al potere da circa trent'anni, ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alle elezioni del 2025. Parlando con i giornalisti a un seggio elettorale di Minsk, dove si è recato per votare alle elezioni legislative locali e parlamentari, il presidente bielorusso ha detto: "Dite all'opposizione che mi candiderò. Credetemi, è molto importante. Nessuno, nessun presidente responsabile abbandonerebbe il suo popolo che lo ha seguito in battaglia".

Le sue parole sono state riportate dall'agenzia di stampa statale, Belta. Le precedenti presidenziali si sono svolte in Bielorussia nel 2020: i risultati non sono stati riconosciuti dall'opposizione, che li ha considerati truccati e ha dato il via a delle proteste di massa che sono state duramente represse.

"Loro, gli oppositori del governo, non saranno in grado di attuare alcuna opzione in Bielorussia, nemmeno la più radicale. Sappiamo come imparare dagli errori del passato, quindi non hanno nulla da sperare", ha aggiunto Lukashenko, citato dalla Tass, assicurando che nessun piano per rovesciare il governo potrà funzionare nel Paese.

Il presidente bielorusso ha parlato anche delle relazioni con Mosca. "Saremo sempre uniti alla Russia, in una situazione del genere possiamo resistere a qualsiasi nemico", ha detto sempre ai giornalisti, precisando di aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin di vari modi per affrontare l'Occidente. "Più la situazione è difficile, più i Paesi occidentali cercano di scuotere attivamente la nostra società, più mettono a dura prova voi, me e la società, più velocemente andrò a queste elezioni", ha concluso.