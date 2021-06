Mancano i lavoratori? Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha trovato una soluzione molto semplice: i datori di lavoro li paghino di più. Durante una conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti è stato chiamato a rispondere sulla situazione economica nel Paese e sulle preoccupazioni per la mancanza di lavoratori in diversi settori. Una carenza che potrebbe rallentare la ripresa economica dopo la pandemia di coronavirus. Ma per Biden la soluzione è semplice: se imprese e datori di lavoro pagassero di più i propri impiegati, non ci si troverebbe davanti al problema. Parlando con i giornalisti Biden ha detto: "Ricordo che mi dicevate che gli imprenditori non riescono a trovare dipendenti. Io vi dico, pagateli di più", ha detto sussurrando le ultime parole.

A maggio il presidente degli Stati Uniti aveva affermato che la crescita dei salari avrebbe dovuto essere una caratterista dell'economia post pandemia, non qualcosa da guardare come errore. Per poi precisare che l'aumento della competitività tra datori di lavoro in questo senso dà alle persone più "dignità e rispetto sul posto di lavoro". E infine aggiungere: "Questa è la merce di scambio dei dipendenti ora. I datori di lavoro dovranno competere e iniziare a pagare un salario dignitoso alle persone che lavorano duramente".

La risposta di Biden è arrivata quando i cronisti gli hanno chiesto un commento rispetto ad alcune dichiarazioni dal mondo delle imprese, le quali avevano raccontato di non riuscire a convincere i propri impiegati a tornare in azienda dopo che questi avevano perso il posto durante la pandemia di coronavirus. In passato Biden era già intervenuto a tutela dei lavoratori. Ha insistito, ad esempio, per il salario minimo orario di 15 dollari, ma l'opposizione dei Repubblicani (e anche di alcuni democratici) ha ostacolato il dossier, impedendo che arrivasse alla sua scrivania. Ad ogni modo, la Casa Bianca ha intenzione di stanziare un pacchetto da 1,9 trilioni di dollari per stimolare l'economia.