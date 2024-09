video suggerito

Biden all'Onu: "La Russia voleva distruggere la Nato, ma ora è più unita che mai, Putin ha fallito" "So che molti guardano il mondo di oggi e son preoccupati ma io no. Forse perché dopo tutto quello che ho visto so che c'è sempre una via d'uscita" ha dichiarato Biden nel suo ultimo discorso all'Onu, ricordando ai leader mondiali che "Servire i popoli più importante che restare al potere"

A cura di Antonio Palma

"Ci sono alcune cose che sono più importanti che restare al potere", così il Presidente Usa Joe Biden si è rivolto all'assemblea delle Nazioni Unite oggi nel suo ultimo discorso all'Onu, esortando i leader mondiali a mettere il popolo al di sopra delle proprie ambizioni personali. "Non dimenticate mai che siamo qui per servire le persone, non il contrario. Perché il futuro sarà di coloro che libereranno il pieno potenziale della loro gente per respirare liberamente, per pensare liberamente, per innovare, per educare, per vivere e amare apertamente senza paura" ha aggiunto Biden nella parte conclusiva del suo discorso.

“Questo è il mio quarto e ultimo intervento qui, so che molti guardano il mondo di oggi e son preoccupati ma io no. Vedono le situazioni in Ucraina, a Gaza, Sudan, il terrorismo, le guerre, la brutalità, la crisi climatica, le democrazie a rischio, la promessa dell’intelligenza artificiale e i suoi rischi, e sono preoccupati ma io no, forse perché guardo indietro nei decenni e ho speranza”, ha detto Biden, ricordando i conflitti che imperversavano in tutto il mondo quando assunse per la prima volta una carica pubblica, più di 50 anni fa, tra cui la guerra del Vietnam.

"Le cose possono migliorare. Non dovremmo mai dimenticarlo. L'ho visto durante tutta la mia carriera. Come leader, non possiamo permetterci il lusso di reagire con disperazione alle difficoltà del mondo. Forse perché tutto quello che ho visto e tutto quello che abbiamo fatto insieme nel corso dei decenni, mi fa sperare ma so che c'è una via d'uscita" ha affermato il leader americano.

Biden: “La guerra di Putin è fallita”

Immancabile il riferimento alla guerra in Ucraina a cui ha garantito il sostegno degli Usa. "Gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina nella sua lotta per difendersi dall’aggressione russa. Non possiamo lasciarci intimidire, non possiamo voltarci dall’altra parte: e non lo faremo”, ha assicurato il presidente degli Stati Uniti. "La buona notizia è che la guerra di Putin ha fallito nel suo obiettivo principale. Ha deciso di distruggere l'Ucraina, ma l'Ucraina rimane libera, ha deciso di indebolire la Nato, ma la Nato è più forte, più grande e più unita che mai", ha aggiunto Biden.

"Finalizzare l’intesa sul cessate il fuoco in Medio Oriente”

Infine per quanto riguarda la situazione Israele e Palestina, “È il momento di finalizzare un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, portando a casa gli ostaggi e mettendo finalmente fine alla guerra. Troppi civili innocenti a Gaza stanno vivendo un vero e proprio inferno, migliaia di persone sono morte, inclusi alcuni operatori umanitari: insieme a Qatar ed Egitto abbiamo avanzato una proposta per la tregua, è ora di finalizzarla e mettere fine al conflitto”, ha detto Biden.