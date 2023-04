Batteria della bici elettrica scoppia improvvisamente, 19enne e fratellino di 7 anni morti nel rogo La tragedia quando una batteria di una bicicletta elettrica è esplosa improvvisamente durante la carica nella loro casa nel Queens, a New York, innescando uno spaventoso incendio che si è rivelato letale.

A cura di Antonio Palma

La bicicletta elettrica esplosa

Una ragazza di 19 anni e il fratellino di appena 7 anni sono morti tragicamente quando una batteria agli ioni di litio di una bicicletta elettrica è esplosa improvvisamente nella loro casa nel Queens, a New York, innescando uno spaventoso incendio che non ha dato loro scampo. La Tragedia lunedì pomeriggio in un palazzo nel quartiere Astoria dove fratello e sorella vivevano con i genitori e altri tre fratelli in un appartamento al secondo piano.

Secondo quanto ricostruito finora, la bicicletta esplosa veniva caricata vicino alla porta d'ingresso del condominio quando è esplosa e ha innescato le fiamme che si sono rapidamente propagate verso l'interno dove si trovavano un padre e cinque figli, compresi alcuni bambini. Nonostante le richieste di aiuto, fratello e sorella sono rimasti intrappolati all'interno trovando una morte orribile. In quel momento invece in casa non vi era la mamma, anche lei residente nell'appartamento.

I vigili del fuoco non hanno rivelato i nomi né l'età dei giovani uccisi dall'incendio parlando solo di un bimbo e di un'adolescente ma i vicini hanno rivelato ai giornali statunitensi che le vittime erano un bambino di sette anni e sua sorella di 19 anni.

"L'intensità del fuoco in rapido movimento innescato dalla batteria agli ioni di litio della e-bike ha intrappolato la famiglia nell'appartamento", hanno detto i funzionari locali, aggiungendo che se non fosse stato un incendio di una bicicletta elettrica, probabilmente i pompieri sarebbero stati in grado di spegnere il rogo senza vittime.

"Abbiamo perso due persone ma siamo stati fortunati a non averne perse sei", ha detto Dan Flynn, capo del dipartimento locale dei vigili del fuoco. Secondo i pompieri, la batteria della bicicletta elettrica veniva caricata vicino all'ingresso dell'edificio con una prolunga che era stata fatta passare da un piano superiore. Flynn ha affermato che i funzionari ritenevano che lo scoppio della e-bike potesse essere collegato a un "caricabatterie aftermarket" e ha sottolineato l'importanza di avere caricabatterie compatibili e raccomandati dal produttore.

Un vicino, che vive di fronte all'edificio, ha raccontato di essere intervenuto subito dopo le richieste di aiuto della famiglia e di aver urlato ai ragazzini di saltare dalla finestra dopo aver visto il fuoco. Un ragazzino è saltato tra le sue braccia ma gli altri due fratelli che avevano gridato aiuto alla fine si sono ammutoliti e sono scomparsi dalla finestra. Un altro vicino ha detto di aver aiutato altre tre persone, compreso il padre delle vittime.

"Il modo in cui si verificano questi incendi, è come un'esplosione di fuoco. Gli occupanti hanno pochissime possibilità di fuga", ha dichiarato John Hodgens, capo dei vigili del fuoco di New York City John Hodgens, aggiungendo: "Abbiamo parlato a lungo di quanto sia pericoloso conservare questi dispositivi vicino all'uscita. Questa bici era proprio davanti alla porta di casa e gli occupanti non hanno avuto la possibilità di uscire dall'edificio". L'incendio di lunedì è stato il 59esimo incendio della città e il quinto con vittime causato da una batteria agli ioni di litio quest'anno.