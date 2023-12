Babbo Natale si rivela un poliziotto: la brutta sorpresa per gli spacciatori alla vigilia di Natale Il blitz in Perù dove il vecchio vestito di rosso e con la barba bianca era un poliziotto che per l’occasione si era travestito proprio da Babbo Natale per passare inosservato e infiltrarsi nel quartiere senza essere notato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

L'arrivo di Babbo Natale con relativa sorpresa quest'anno è stata decisamente poco gradita per un gruppo di spacciatori peruviani di un quartiere pericoloso fuori Lima. Il vecchio vestito di rosso e con la barba bianca, infatti, era un poliziotto che per l'occasione si era travestito proprio da Babbo Natale per passare inosservato e infiltrarsi nel quartiere senza essere notato.

La banda di narcotrafficanti quindi è stata arrestata grazie allo stratagemma messo in atto dalla polizia locale che, grazie al suo uomo travestito da Babbo Natale, ha compiuto il blitz prima che le vedette dei criminali dessero l'allarme. "Gli agenti si sono travestiti da Babbo Natale per passare inosservati in questo quartiere pericoloso e la strategia ha avuto successo. Il Natale è arrivato per le Renne del Male", ha ironizzato il colonnello Walter Palomino, capo dello Squadrone verde della polizia nazionale, illustrando l'operazione.

Il blitz alla vigilia di Natale in una residenza privata nella città di Huaral, a circa 70 chilometri a nord della capitale peruviana. Nel covo trovata svariata quantità di cocaina, pasta di marijuana e mazzette di soldi in contanti presumibile provento dello spaccio di stupefacenti. L'operazione sotto copertura ha portato all'arresto di due uomini.

L'agente travestito da Babbo Natale ha fatto finta di aggirarsi in zona ed ha potuto così arrivare vicinissimo al covo senza essere notato. Poi ha chiamato i colleghi e con loro è scattato il blitz. A questo punto ha gettato giù la maschera e, invece di scendere dal camino per portare i regali, si è fatto dare una mazzetta da muratore e ha sfondato la porta del covo dove si nascondevano i narcotrafficanti. La polizia deve ancora stabilire la quantità esatta e il valore delle droghe sequestrate.

Da anni la polizia del Perù, uno dei Paesi maggiori produttori di cocaina al mondo, ha utilizzato travestimenti durante le operazioni antidroga lanciate in date speciali. Il 31 ottobre, ad esempio ha approfittato dell'occasione di Halloween per travestirsi da personaggi horror e ha arrestato una banda di narcotrafficanti. Anche lo scorso anno però, prima di Natale, la polizia di Lima vestita da Babbo Natale e dai suoi elfi ha condotto un’operazione simile, arrestando quattro sospetti e sequestrando 6.000 pacchetti di pasta di cocaina.