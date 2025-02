Azzannata da uno squalo mentre nuota: 17enne morta al largo della famosa spiaggia in Australia

video suggerito

Una ragazza di 17 anni è deceduta dopo essere stata morsa da uno squalo al largo di Bribie Island, a nord di Brisbane, nella giornata di lunedì 3 febbraio.

A cura di Biagio Chiariello

Stava nuotando a largo di Woorim Beach, sull'isola di Bribie, sulla costa sud-orientale del Queensland, in Australia, quando uno squalo l'ha attaccata senza darle scampo.

I servizi di emergenza, allertati intorno alle 16:45 (ora locale), non hanno potuto fare nulla per salvarla. Ha riportato “ferite catastrofiche” alla parte superiore del braccio e al corpo a seguito di un "grave incidente per un morso di squalo" e, nonostante i tentativi di soccorso, non è stato possibile rianimarla sul posto, hanno riferito le autorità.

La tragedia è avvenuta dopo numerosi avvistamenti di squali nella zona nelle ultime settimane, secondo i bagnini. Woorim è una meta molto frequentata da campeggiatori, appassionati di fuoristrada e surfisti, essendo la spiaggia per il surf più vicina a Brisbane. Le autorità utilizzano anche droni per monitorare la presenza di squali in zona.

"Abbiamo il cuore spezzato per la sua famiglia e i suoi amici in questo momento inimmaginabile", ha scritto online il consigliere di Moreton Bay, Mark Booth. "Possano trovare forza e conforto nel sostegno dei loro cari e della comunità".

Non è ancora chiaro a quale specie appartenesse lo squalo responsabile dell’attacco. La polizia ha annunciato che preparerà un rapporto per il medico legale. Si tratterebbe della prima aggressione mortale da parte di un pescecane nella regione della Greater Brisbane dal 2006, quando Sarah Whiley, 21 anni, fu uccisa sull’isola di North Stradbroke.

L’incidente avviene a poche settimane di distanza dalla morte di Luke Walford, attaccato da uno squalo a Humpy Island, vicino a Rockhampton, al largo della costa centrale del Queensland. A livello nazionale, negli ultimi dieci anni si è registrata una media annuale di 20 attacchi di squalo con feriti, secondo l’Australian Shark-Incident Database.