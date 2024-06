video suggerito

"Avida e senza cuore". Influencer truffa uomo autistico conosciuto su Instagram per 12mila euro La 27enne britannica Hannah Louise Hill è stata condannata a 10 mesi di carcere per aver truffato un 36enne autistico conosciuto sui social: "Vuoi essere il mio sugar daddy?", ha esordito su Instagram. Da allora, per un periodo di circa sei mesi, gli ha spillato tantissimi soldi inventando diverse storie, inclusa quella sulla madre morta.

A cura di Biagio Chiariello

Con le sue "bugie malvagie" (incluse le lacrime per la "madre morta") è riuscita a prendersi di un uomo autistico di 36 anni conosciuto online, spillandogli ben 10mila sterline (quasi 12mila euro) e per questo motivo è stata condannata a 10 mesi di carcere.

L'influncer inglese Hannah Louise Hill ha mentito e truffato il malcapitato per un periodo di sei mesi in quello che il vice ufficiale giudiziario Robert MacRae ha descritto come un crimine "meschino, manipolativo, senza cuore e avido". Il pover'uomo ha finito per esaurire tutti i suoi risparmi e per due settimane è rimasto indietro con l'affitto, secondo quanto ricostruito dalla Corte britannica.

L'avvocato della difesa, Lauren Taylor, ha spiegato che la Hill ha contattato per la prima volta il 36enne tramite Instagram e gli ha chiesto: "Vuoi essere il mio sugar daddy?". Con quest'ultimo termine ci si riferisce agli uomini che scambiano denaro o regali in cambio di favori (spesso sessuali) con ragazze solitamente più giovani di loro.

In questo caso la 27enne Si su è offerta di inviargli sue foto e video in cambio di denaro. "Le ha subito inviato 200 sterline ma l'imputata ha detto che non le aveva mai ricevute e così lui ha inviato altre 200 sterline", ha detto la Taylor. "Ma il denaro era stato concretamente ricevuto sul suo conto bancario".

La Hill si sarebbe poi inventato la storia che la "sua madre stava ricevendo cure mediche in Regno Unito e aveva bisogno di soldi per viaggiare per farle visita”. Successivamente ha raccontato che era morta di cancro e che aveva bisogno di più soldi per partecipare al suo funerale in Scozia e per pagare gli avvocati che si occupavano della vendita della casa della genitrice.

Tra marzo e settembre del 2023, è stato ricostruito che la la vittima ha elargito un totale di 9.353 sterline all'imputata. Alla fine, le bugie della Hill hanno raggiunto la sorella del 36enne e il suo enorme castello di bugie è crollato. Da allora i genitori della donna hanno preso l'impegno di ripagare il debito e i suoi avvocati assicurano che “si vergogna profondamente ed è sinceramente dispiaciuta per le sue azioni. Non riesce davvero a capire perché si è comportata in questo modo”, ha spiegato il suo legale Mike Preston.

Da allora gli account Instagram e TikTok della 27enne sono scomparsi.