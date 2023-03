Automobilista sbaglia manovra durante il parcheggio, Alfie ucciso a 7 anni schiacciato tra due auto Il piccolo era fermo in piedi dietro all’auto di famiglia parcheggiata. Con una manovra errata, l’automobilista ha accelerato improvvisamente e ha spinto in avanti il ​​veicolo parcheggiato dietro l’auto della famiglia di Alfie che poi ha schiacciato il bambino.

A cura di Antonio Palma

Una manovra errata di un automobilista durante il parcheggio della vettura è costata la vita a un bambino di soli 7 anni, Alfie Tollett, rimasto schiacciato tra due vetture mentre stava semplicemente aspettando il fratello davanti all'auto di famiglia. La tragedia a Plymouth, nel sud-ovest dell'Inghilterra dove l'automobilista 55enne è stato arrestato perché accusato di guida pericolosa e poi rilasciato su cauzione in attesa del processo a suo carico.

Secondo le indagini della polizia locale, il giorno della tragedia, quindici giorni fa, il piccolo era fermo in piedi dietro all'auto di famiglia parcheggiata davanti a un club di rugby locale dove il bambino aveva appena visto una partita del fratello. Alfie che fa parte dello stesso club, si stava togliendo gli stivali per mettersi delle scarpe che aveva nel bagagliaio dell'auto di famiglia quando l'auto parcheggiata dietro gli è piombata addosso schiacciandolo tra le due vetture.

Il piccolo non ha avuto nemmeno il tempo di capire anche perché l'auto che lo ha travolto era ferma e spenta, era piena mattinata e non sembravano esserci pericoli. Come stabilito dalle indagini, infatti, a spingere la vettura contro di lui è stata un'altra auto che stava tentando di parcheggiare ma ha causato una carambola mortale. Con una manovra errata, l'automobilista ha accelerato improvvisamente e ha spinto in avanti il ​​veicolo parcheggiato dietro l'auto della famiglia di Alfie che si è mosso e ha schiacciato il bambino.

Immediatamente soccorso e poi trasportato in ospedale, il ragazzino purtroppo è morto poco dopo nonostante i numerosi tentativi per salvarlo. Troppo gravi si sono rivelatele ferite riportate nell'impatto e il piccolo è morto per le "lesioni toraciche traumatiche da corpo contundente", come stabilito dal medico legale. Un strazio per i famigliari che hanno vissuto in prima persona una tragedia che appare tanto assurda quanto terribile. La polizia del Devon e della Cornovaglia ha dichiarato che le indagini sul caso continuano per stabilire ogni circostanza dell'incidente mortale