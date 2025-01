Auto piomba sulla folla a New Orleans e travolge tutti: almeno 10 morti e 30 feriti, anche un poliziotto La vettura ha travolto decine di persone che affollavano la zona turistica di New Orleans nelle prime ore del giorno di Capodanno. Si registrano almeno 10 morti e 30 feriti. Il racconto dei testimoni: “Lo schianto sui passanti e poi gli spari”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un veicolo è piombato a forte velocità sulla folla nel quartiere francese di New Orleans, a Bourbon Street, travolgendo decine di persone che in quel momento affollavano la zona turistica della città statunitense. Le autorità locali comunicano che numerose persone sono state colpite e purtroppo si registrano almeno 10 morti e 30 feriti tra cui un poliziotto in servizio.

"Siamo attualmente impegnati nelle operazioni di un incidente con molte vittime, in cui un veicolo si è schiantato contro una folla di persone tra Canal e Bourbon Street. Ci sono 30 feriti trasportati in ospedale e 10 decessi" è la nota ufficiale da parte dell'agenzia ufficiale per le emergenze della città. Sul posto numerose forze di polizia e ambulanze che hanno trasportato i feriti in cinque diversi ospedali della zona. Nei video diffusi sui social si vede un suv bianco schiantato contro una gru, persone a terra e poi spari improvvisi.

La polizia di New Orleans: "Evitate la zona"

L'accaduto nelle prime ore del giorno di Capodanno intorno alle 3:15 del mattino di oggi 1 gennaio 2025, ora locale, poco dopo le 10 in Italia, all'incrocio tra Bourbon Street e Iberville. Testimoni hanno riferito alla CBS che un suv si è schiantato ad alta velocità sulla folla in Bourbon Street e che poi l'autista sarebbe sceso iniziando a sparare, mentre la polizia rispondeva al fuoco. Le persone sul posto segnalano persone a terra ferite e soccorse dai sanitari.

Il dipartimento delle emergenze della città ha invitato la popolazione di New Orleans ad evitare la zona in cui si è verificato l'incidente tra Canal Street e Bourbon Street dove sono intervenuti numerosi servizi di emergenza tra polizia e soccorsi sanitari. Un portavoce della polizia di New Orleans ha dichiarato a CBS News che “secondo le prime informazioni, un'auto potrebbe aver travolto un gruppo di persone".

Il racconto dei testimoni: "Lo schianto e poi gli spari"

I video che circolano sui social media mostrano diverse persone a terra colpite e in sottofondo degli spari e si vedono persone che fuggono dalla zona. "Tutto quello che ho visto è stato un suv che si schiantava contro tutti sul lato sinistro del marciapiede di Bourbon", ha raccontato un testimone alla CNN poco dopo l'incidente. "Un corpo mi è volato addosso" aggiunto spigando di aver anche sentito anche degli spari. Un'altra testimone ha raccontato: "Tutti hanno iniziato a urlare, a strillare e a correre verso il retro del locale dove eravamo, poi siamo rimasti bloccati e per un po' non ci hanno lasciato andare. La polizia ci ha indicato dove camminare e ci ha detto di andarcene velocemente dalla zona. Ho visto alcuni cadaveri e molte persone che ricevevano il primo soccorso".

Il governatore della Louisiana condanna: "Terribile atto a New Orleans"

Il governatore della Louisiana Jeff Landry afferma in un post su X che sta "pregando per tutte le vittime e per i primi soccorritori intervenuti sulla scena". "Un orribile atto di violenza ha avuto luogo questa mattina presto in Bourbon Street. Vi preghiamo di unirvi a Sharon e a me nel pregare per tutte le vittime e i primi soccorritori sulla scena. Esorto tutti coloro che si trovano nelle vicinanze della scena a evitare la zona" ha scritto il Governatore.