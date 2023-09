Austria, rinoceronte uccide guardiana dello zoo e ferisce suo marito e collega che cercava di salvarla L’incidente mortale nella prima mattina di oggi al Salzburg Hellbrunn Zoo. La vittima aveva 33 anni, sarebbe stata calpestata a morte dell’animale di 1.8 tonnellate. Ferito gravemente il marito che aveva provato a spaventare il rinoceronte per allontanarlo.

A cura di Biagio Chiariello

Un rinoceronte ha aggredito e ucciso una guardiana dello zoo di Salisburgo, in Austria. Il suo collega, che era anche suo marito, è rimasto ferito in modo grave. A confermarlo è stata Sabine Grebner, direttrice del Salzburg Hellbrunn Zoo.

L'attacco mortale è avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi, 12 settembre, mentre un custode stava effettuando alcuni "compiti di routine" nel recinto per rinoceronti del parco, ha riferito la polizia in un comunicato. Pare che la donna stesse spruzzando del repellente per insetti sugli animali.

"Per ragioni ancora sconosciute, un rinoceronte ha attaccato una guardiana dello zoo di 33 anni", che è morta sul posto a causa delle ferite riportate, hanno detto le autorità. Nel tentativo di spaventare l'animale, anche un altro guardiano "un austriaco di 34 anni, è stato aggredito… e gravemente ferito", ha aggiunto la polizia. Ora è ricoverato in ospedale.

L'aggressione, nella quale probabilmente la guardiana "è stata calpestata a morte", è avvenuta poco prima delle 7:00, secondo l'agenzia di stampa austriaca APA. Il rinoceronte responsabile dell'attacco si chiama ‘Yeti' e pesa 1,8 tonnellate. La vittima, tedesca della Baviera, "era molto esperta e specializzata in rinoceronti", mentre il suo collega si occupava dell'alimentazione degli animali.

Lo zoo, che ospita 1.500 animali su una superficie di 14 mila ettari nei giardini del castello di Hellbrunn e accoglie circa 400 mila visitatori all'anno, rimarrà chiuso nella giornata odierna, si legge sulla pagina Facebook.