Austria, almeno dieci sciatori travolti da una valanga: si temono vittime Una decina di sciatori e appassionati di sport invernali sono stati travolti da una valanga che si è staccata a circa 2.700 metri di altezza nel comprensorio sciistico di Lech Zürz.

A cura di Davide Falcioni

Una decina di appassionati di sport invernali sono stati sepolti da una valanga nella regione del Vorarlberg, come riferito da fonti della polizia locale. "Una persona è stata tratta in salvo", spiegano le autorità austriache, aggiungendo che proseguono le operazioni di soccorso per trovare gli altri dispersi, di cui non è ancora nota la nazionalità, e che si temono possibili vittime.

L'area in cui si è staccata la slavina viene sorvolata da elicotteri e diverse squadre accompagnate da cani. La valanga si è staccata a circa 2.700 metri di altezza nel comprensorio sciistico di Lech Zürz e probabilmente una causa determinante è stata il caldo anomalo degli ultimi giorni, che ha reso la neve molto instabile.

Secondo le prime informazioni, sono impiegate nei soccorsi più di 100 persone. "Facciamo tutto il possibile per salvare gli sportivi convolti", ha affermato in una nota il comune di Lech. Sono stati richiesti proiettori in modo che le ricerche possano continuare anche nell'oscurità, che ormai è calata nella zona dell'incidente.

Lech è una località molto nota soprattutto nei Paesi Bassi perché la famiglia reale olandese vi si reca a sciare ogni anno. Il principe Giovanni Friso d'Orange-Nassau venne qui sepolto sotto una valanga il 17 febbraio 2012. Finì in coma e morì nell'agosto 2013.

I soccorritori avevano messo in guardia sul pericolo di valanghe in questo weekend in questa zona così come nel vicino Tirolo, sottolineando la fragilità del manto nevoso a causa del clima mite. Negli ultimi anni, in Austria, le nevicate hanno causato una media annua di una ventina di morti.

Solo poche ore prima, sempre in Austria, si era già verificata un'altra valanga nella regione tirolese di Sölden. All'inizio si è temuto che una persona fosse stata sepolta dalla neve, ipotesi che tuttavia è stata smentita dopo due ore e mezza di ricerche.