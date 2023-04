Australia, salvati 11 pescatori dopo naufragio: per 6 giorni su un’isola deserta senza acqua né cibo Undici pescatori indonesiani sono stati salvati dopo essere sopravvissuti per sei giorni senza cibo né acqua su una piccolissima isola al largo della costa australiana, un atollo chiamato Bedwell Island.

A cura di Davide Falcioni

Undici pescatori indonesiani sono stati tratti in salvo dopo essere sopravvissuti per sei giorni senza cibo né acqua su una piccolissima isola al largo della costa australiana, un atollo chiamato Bedwell Island che sorge a circa 330 chilometri a ovest della città di Broome. Secondo l'Australian Maritime Safety Authority (AMSA) agli undici superstiti potrebbero sommarsi però almeno nove morti.

La disavventura del gruppo di marinai ha avuto inizio con l'arrivo del ciclone tropicale Ilsa, il più violento nell'area da almeno 14 anni. Due barche da pesca indonesiane sono state investite dalla tempesta: una è affondata e solo uno dei membri dell'equipaggio è sopravvissuto, aggrappato per 30 ore a una tanica nel bel mezzo dell'oceano, prima di essere prelevato dai pescatori dell'altra barca. Di altre nove persone non si ha più notizia.

La seconda barca, pure in difficoltà, si è poi spiaggiata a Bedwell Island, ma priva di acqua potabile e risorse alimentari. Qui i sopravvissuti sono rimasti per sei giorni, prima che un aereo di sorveglianza potesse individuarli e le autorità australiane spedissero un elicottero a recuperarli per fortuna sani e salvi, seppur malconci e molto provati.

Gordon Watt, manager del fornitore di elicotteri PHI Aviation, ha affermato che l'equipaggio dell'elicottero di soccorso non è stato in grado di atterrare sulla sabbia e quindi i naufraghi sono stati tratti in salvo con un verricello, poi trasportati all'ospedale di Broome per le cure mediche del caso. Nessuno di loro, comunque, ha riportato gravi conseguenze e dovrebbero tornare in Indonesia quando si saranno ripresi.

Il ciclone ha acquistato forza attraversando l'Oceano Indiano e si è abbattuto sull'Australia scatenando raffiche di vento tra le più forti che il Paese abbia mai registrato.