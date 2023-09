Australia, 3 uomini salvati al largo della costa: “Il loro catamarano era pieno di morsi di squalo” Due russi e un francese erano a bordo di un catamarano gonfiabile nel Mar dei Coralli, noto per essere infestato dai pescecani. A salvarli è stato un mercantile a circa 800 km da Cairns.

A cura di Biagio Chiariello

Una foto satellitare del catamarano

Una vera e propria disavventura quella vissuta da tre uomini a bordo di un catamarano gonfiabile al largo della costa nord-orientale dell'Australia. I tre (due di nazionalità russa e uno francese) sono stati salvati da una nave mercantile mentre galleggiavano sul natante nel Mar dei Coralli infestato dagli squali, a circa 800 km a sud-est della città di Cairns (nord-est).

“Entrambi gli scafi dell’imbarcazione sono stati danneggiati a seguito di molteplici attacchi di squali” ha spiegato in una nota l’Autorità australiana per la sicurezza marittima (AMSA). Le foto satellitari e un video sul sito della stessa AMSA mostrano che gran parte della poppa del natante, di nove metri, è stata strappata via.

L'autorità ha specificato che i marinai, di età compresa tra i 28 e i 64 anni, avevano programmato di salpare da Vanuatu, un'isola del Pacifico, fino a Cairns, percorrendo una distanza di oltre 2.000 km (1.200 miglia). Hanno inviato un segnale di soccorso di emergenza nelle prime ore di oggi, 6 settembre. Dovrebbero giungere a Brisbane entro domani, ha detto l'AMSA.

Il Mar dei Coralli è pieno di squali grigi del reef e altre specie, come il tonno e il marlin. Secondo il governo australiano, ospita più squali “di quasi qualsiasi altro sito monitorato al mondo“.

“Ci sono molte ragioni per cui le navi vengono attaccate dagli squali. Tuttavia, le motivazioni di questi squali non sono chiare”, ha affermato Joe Zeller, direttore ad interim del Centro di Risposta dell’AMSA. I tre marinai “sono stati molto felici di essere stati salvati, sono tutti sani e salvi e sono a bordo della Dugong Ace”, ha aggiunto.