Austria, sei bambini e una donna trovati in una cantina: vivevano lì da mesi. Arrestato il padre La scoperta nel villaggio austriaco di Obritz, al confine ceco. Arrestato un 54enne britannico, Tom Landon, noto per le sue teorie del complotto: l’uomo ha aggredito due assistenti sociali con dello spray al peperoncino.

A cura di Biagio Chiariello

Complottista, membro del movimento di estrema destra Reichsburge, negazionista dell'Olocausto, il 54enne britannico Tom Landon è stato arrestato a nel villaggio austriaco di Obritz, 67 km a nord di Vienna, dopo aver aggredito due assistenti sociali con spray al peperoncino.

Volevo interrogarlo in merito alla segnalazione fatta da alcuni residenti "preoccupati" dalle "voci di bambini" provenire dalla cantina dell'abitazione dell'uomo, che si "zittivano" quando qualcuno si avvicinava alla proprietà.

Dopo aver preso in custodia Landon, le autorità hanno fatto una scioccante scoperta: nel seminterrato dell'abitazione c'erano sei bambini – di età compresa tra i sei mesi ei 7 anni – e una donna di 40 anni. Landon sarebbe il loro padre.

Nel frattempo il 54enne è stato rilasciato su cauzione dopo che è stato stabilito che "non rappresentava alcun rischio per i bambini", mentre sono in corso le indagini. Il portavoce della polizia Stefan Loidl ha detto che i piccoli – ora affidati ai servizi sociali – erano "in buone condizioni di salute e non sono stati trascurati".

La cantina dove è stata fatta la scoperta

Secondo quanto scrive il giornale locale Kronen Zeitung Landon era già "noto ai funzionari" ed "era fermamente convinto di bizzarre teorie del complotto". Un residente locale ha detto: "Certo che conoscevamo il sospettato. Voleva anche comprare la nostra cantina l'anno scorso, ma nessuno sapeva davvero nulla di quello che stava succedendo lì sotto".

Secondo le autorità locali la famiglia viveva nel nascondiglio illegale da diversi mesi, ma nelle ultime settimane c'erano state diverse segnalazioni nei loro confronti. Erich Greil, vicesindaco di Orbritz, ha dichiarato: "Le telecamere di sorveglianza piazzate davanti alla cantina erano particolarmente fastidiose per i residenti, che a volte sentivano voci di bambini nel seminterrato, ma non appena si avvicinavano c'era silenzio".

Al momento, va detto, non ci sarebbe motivo di pensare che i bambini siano stati maltrattati. Un altro vicino ha detto di averli "visti passeggiare" per il villaggio circa due settimane prima e "tutto sembrava normale".