Attivisti per il clima sulle piste dell’aeroporto di Berlino: scalo bloccato e voli sospesi

A cura di Chiara Ammendola

Aeroporto di Berlino Brandeburgo (BER) bloccato dopo che alcuni attivisti per il clima di “Last generation” sono riusciti a fare irruzione su due piste dello scalo tedesco: per questo motivi molti dei voli in programma nel pomeriggio sono stati sospesi.

A darne comunicazione è stato lo stesso aeroporto che su Twitter ha scritto: “A causa dell'accesso non autorizzato di diverse persone, entrambe le piste del BER sono attualmente chiuse. Vi terremo aggiornati”

Gli attivisti si sono introdotti in due aree dell’aeroporto, a nord e a sud, e per questo motivo entrambe le piste sono state blindate. Stando a quanto si apprende gli attivisti di Last Generation si sarebbero incollati all'asfalto mentre altri hanno attraversato le piste dell'aeroporto in bicicletta. Tutti i voli sono stati sospesi per alcune ore.