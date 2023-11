Atti vandalici su auto in concessionaria, dai filmati la sorpresa: 2 cani fanno danni per 300mila euro Per i negozianti di una sfortunata concessionaria in Texas la sorpresa è arrivata quando dalle telecamere di sorveglianza hanno scoperto che i responsabili dei pesanti danneggiamenti erano due cani. I due animali hanno strappato letteralmente a morsi pezzi della carrozzeria.

Quando hanno aperto il negozio e scoperto i pesantissimi danneggiamenti alle auto ferme nel piazzale della concessionaria, i proprietari hanno pensato subito a qualche atto vandalico di persone sconosciute. Per i negozianti di una sfortunata concessionaria in Texas, però, la sorpresa è arrivata poco dopo quando dalle telecamere di sorveglianza hanno scoperto che in realtà i responsabili erano due cani randagi. I due animali si sarebbero accaniti sulle vetture e avrebbero causato danni per circa 350 mila dollari, oltre 300mila euro.

L’inaspettato colpo di scena in una concessionaria di automobili nella contea di Harris, nei sobborghi di Houston. "Non avrei mai pensato che un cane avesse la forza di fare a pezzi un'auto del genere" ha raccontato ai giornali locale il gestore della concessionaria, Gaby Fakhoury. Le telecamere della concessionaria hanno immortalato la coppia di segugi mentre si aggirava tra i veicoli parcheggiati nel piazzale, arrampicandosi sulle auto e soprattutto strappando letteralmente a morsi pezzi della carrozzeria come i paraurti.

In totale sono cinque i veicoli danneggiati sul posto nel corso di tre visite notturne della stessa coppia di cani avvenute nel mese di novembre. Per quanto riguarda il motivo per cui gli animali hanno scelto di attaccare le auto, si ritiene che stessero inseguendo un gatto nascosto sotto o all'interno dei veicoli.

I gestori della concessionaria hanno affermato che l'incidente ha scosso i dipendenti, che temono che i cani possano attaccare anche loro o le loro auto. “Nessuno vuole più lasciare la propria macchina nel parcheggio", ha detto Fakhoury, aggiungendo: "Vogliono essere sicuri di arrivare direttamente in ufficio. Sono molto spaventati".

Sebbene la concessionaria abbia presentato denuncia al dipartimento di polizia di Houston, le autorità hanno detto che i danni costituiscono solo un reato civile e non si può fare nulla per risolvere la situazione finché qualcuno non viene ferito dai cani. Le forze dell'ordine avrebbero consigliando di assumere un investigatore privato per individuare l'eventuale proprietario dei cani per potenziali azioni legali di risarcimento del danno.