Attacco a Berlino, un uomo accoltella i passanti nei pressi del Memoriale dell'Olocausto: almeno un ferito Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito dalle coltellate sferrate da un misterioso aggressore nei pressi del Memoriale dell'Olocausto di Berlino. Il responsabile sarebbe attualmente in fuga. Indagini in corso.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto dall'account Twitter del giornalista Abhishek Jha

Ci sarebbe stato un attacco armato nei pressi del Memoriale dell'Olocausto a Berlino, nel quartiere Mitte. Una persona sarebbe rimasta gravemente ferita. Secondo quanto scrive il quotidiano tedesco Bild, al momento è in corso una grande operazione di polizia.

I soccorritori sono accorsi sul posto con le forze dell'ordine con numerosi veicoli di emergenza. Molte persone sono state prese in carico dai sanitari perché sotto shock. L'area dell'aggressione sarebbe stata isolata e la polizia sta perquisendo la zona. Al momento non vi sarebbero collegamenti con l'ambasciata americana, situata poco lontano dal luogo del Memoriale, e quest'ultimo. I responsabili sono attualmente in fuga.

Secondo quanto reso noto durante il resoconto della polizia alla stampa, l'arma non è ancora stata trovata e i testimoni avrebbero visto un uomo fuggire subito dopo l'aggressione, dileguandosi tra la folla. Le ricerche sono quindi ancora in corso.

In aggiornamento