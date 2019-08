Atletica, malore improvviso mentre si allena per Tokyo 2020: morta Margarita Plavunova

Stroncata da un malore mentre si allenava per qualificarsi alle Olimpiadi in Giappone: la 25enne Margarita Plavunova è stata trovata senza vita a bordo pista in un villaggio nel distretto di Morshansky, nella regione di Tamblov Oblast.