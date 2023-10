Assume viagra e caffè prima di fare sesso con la escort: il cuore non regge, pensionato muore I fatti sono avvenuti sabato presso un motel a ore di Phatthalung, in Indonesia. “Quel mix ha fatto andare in stato di shock il suo corpo”, ha spiegato Thanasit Jongwang, sovrintendente della stazione di polizia di Mueang Phatthalung. La polizia è sulle tracce della donna.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo è stato trovato morto dopo aver assunto Viagra insieme al caffè prima di fare sesso con una escort. La tragedia è avvenuta in un motel a ore di Phatthalung, in Indonesia, dal quale la donna sarebbe riuscita a fuggire pochi istanti dopo l'incidente.

La vittima aveva 69 anni, pensionato, si chiamava Sompong e il suo corpo senza vita è stato scoperto sabato 14 ottobre, ha fatto sapere la polizia locale. Avrebbe deciso di farsi aiutare dal noto farmaco contro la disfunzione erettile oltre che dal caffè, noto eccitante naturale: un mix che ha mandato il suo corpo "in stato di shock", causandone il decesso poco dopo.

Il colonnello della polizia locale, Thanasit Jongwang, sovrintendente della stazione di polizia di Mueang Phatthalung, ha riferito che gli agenti hanno ricevuto una segnalazione intorno alle 14:00 di sabato. Sul posto sono arrivati anche gli investigatori forensi.

“Pensiamo che l'uomo fosse morto da circa tre ore quando è stato trovato. Non abbiamo trovato prove di azioni sospette. La vittima aveva assunto una confezione intera di un afrodisiaco al caffè per potenziare le sue prestazioni sessuali con la donna" ha detto Jongwang. “Siamo convinti che questo abbiamo causato uno shock al suo corpo. La donna non è rimasta con lui e potrebbe essere andata via quando si è accorta che era morto" ha aggiunto.

Ora gli agenti sono sulle tracce della escort (una donna di circa 55 anni) per capire perché non ha allertato i soccorsi.

La polizia ha detto di aver trovato anche una motocicletta Honda nera che il 69enne aveva usato per recarsi al motel. Sotto il sedile di pelle sono stati trovati quattro pacchetti di caffè, uno dei quali era già stato aperto. Il personale della struttura ha riferito che il 69enne era un cliente abituale: "Veniva fino a quattro volte al mese con diverse prostitute".