Assume cocaina durante una serata, Rebecca muore per overdose poco dopo il parto Rebecca Tollan, 23 anni, è stata trovata morta in un appartamento in Scozia nel luglio 2019. A ucciderla un’overdose di cocaina vendutale da due uomini conosciuti in un pub.

A cura di Chiara Ammendola

Sono a processo per omicidio colposo i due uomini che la notte tra il 14 e il 15 luglio 2019 hanno provocato la morte di Rebecca Tollan, cedendole le dosi di cocaina che l'hanno poi uccisa. La 23enne aveva da poco dato alla luce il figlio quando ha deciso di concedersi una serata di svago con la cognata in un pub di Motherwell, nel Lanarkshire, in Scozia. Ed è qui che la donna ha incontrato i due uomini coi quali ha consumato la sostanza stupefacente prima di sentirsi male.

Il suo corpo è stato trovato in un appartamento a Bellshill, dove sono giunti i soccorritori allertati dalla cognata che l'ha trovata agonizzante in bagno. Purtroppo però per la donna non c'era ormai più nulla da fare. A raccontare i dettagli di quanto accaduto quella notte è stata proprio Pamela Tollan, 31 anni, cognata della vittima che ha testimoniato nel processo a Barry McAuley, 40 anni, e Martin Stewart, 34 anni, i due uomini accusati di omicidio colposo.

La 31enne ha spiegato che quella sera Rebecca aveva deciso di concedersi una serata di svago, la prima dopo il parto avvenuto a fine giugno. Le due hanno raggiunto il pub Railway Tavern a Motherwell dove hanno incontrato i due uomini che hanno offerto loro da bere. Poco dopo Rebecca avrebbe chiesto loro di procurarle della droga, cocaina, che effettivamente ha consumato, prima all'interno pub e poi trasferendosi nell'appartamento di proprietà di uno dei due uomini.

Qui la donna avrebbe assunto almeno altre tre dosi di cocaina prima di iniziare a stare male, nonostante la cognata le dicesse di smettere: “Ci stiamo già divertendo abbastanza, le avevo detto – ha raccontato la donna in tribunale – ma quando Becky si metteva in testa qualcosa era difficile farle cambiare idea”. Quando Rebecca ha perso i sensi la 31enne ha chiamato i soccorritori che sono giunti sul posto ma per lei non c'è stato nulla da fare ed è morta poco dopo.