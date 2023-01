Assalto alla festa di matrimonio per la musica alta, sposa colpita rischia di perdere l’occhio L’episodio nel nord-ovest della Nigeria dove la festa si è trasformata in tragedia quando qualcuno, pare disturbato dalla musica, ha assaltato la festa con un fitto lancio di pietre, una delle quali ha colpito al volto la neo sposa.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere un giorno di gioia e allegria per festeggiare le nozze ma la giornata più importante della loro vita per una coppia di sposi nigeriani si è trasformato in un incubo quando qualcuno, disturbato dalla musica, ha assaltato il ricevimento e ferito gravemente la sposa che ora rischia di perdere l’occhio.

L’episodio durante lo scorso fine settimana in un villaggio nello stato di Kano, nel nord-ovest della Nigeria. Come ricostruito dalla Bbc, La giovane sposa Khadija Abdullahi aveva chiamato dei musicisti e dj per suonare davanti all’abitazione di famiglia dove aveva organizzato una festa per parenti e amici.

La festa poco dopo si è trasformata in tragedia quando qualcuno, pare disturbato dalla musica, ha assaltato la festa con un fitto lancio di pietre, una delle quali ha colpito al volto la neo sposa.

"La mia sposa e la sua gente, tutte donne, avevano organizzato la festa con musica tradizionale come parte delle celebrazioni per il nostro matrimonio ma poi alcuni hanno preso d'assalto la festa" ha raccontato il neo poso che però non era presente al fatto.

"Ho ricevuto una telefonata in cui mi è stato detto che mia moglie era svenuta ed era in ospedale, quindi mi sono precipitato lì per vedere cosa stava succedendo e quando sono arrivato, ho scoperto che era stata colpita da una pietra all'occhio” ha aggiunto l’uomo che ora sta cercando qualche struttura medica che possa salvare la vista alla moglie.

Al momento, la polizia ha arrestato due persone ritenute responsabili dell’assalto e del lancio di pietre che ha ferito la sposa ma le indagini proseguono. Da tempo in molte parti della Nigeria settentrionale chiamano DJ e musicisti per suonare davanti alle loro case come parte delle celebrazioni di nozze. Ci sono però molte persone contrarie a questi eventi perché dicono che disturba i vicini a cui non piace la musica tanto che in alcuni quartieri sono vietati