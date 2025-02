video suggerito

Assalto al tir per rubare 100mila uova, valore di 40mila dollari: "Mai visto prima" "È una cosa decisamente unica", ha dichiarato il portavoce della polizia di stato della Pennsylvania che sta indagando sul furto di uova. Il colpo nel deposito di un produttore di uova locale che aveva già predisposto il camion con la merce pronta a partire per un valore di 40mila dollari.

A cura di Antonio Palma

Assalto a un tir e ladri in azione nei giorni scorsi in Pennsylvania, in Usa, dove i malviventi si sono impossessati di un intero carico di 100mila uova fresche e pronte alla vendita facendolo sparire nel nulla. Un furto all’apparenza molto singolare ma che in realtà potrebbe fruttare ai ladri un bottino da oltre 40mila dollari statunitensi, oltre 38mila euro.

Il colpo a Greencastle, nel deposito di un produttore di uova locale che aveva già predisposto il camion con la merce pronta a partire. Le uova infatti erano già disposte dentro il rimorchio del camion che poi sarebbe partito per la distribuzione ai canali di vendita. Un colpo mirato visto che i ladri sapevano dove e come agire.

I malviventi sono entrati in azione sabato sera, intorno alle 20:40, facendo razzia di uova nel deposito della ditta Pete and Gerry's Organics Egg. Un furto che ha meravigliato tutti ma che le autorità locali collegano all'alto costo raggiunto delle uova in Usa negli ultimi anni che ne hanno fatto una merce rivendibile sul mercato nero.

"Nella mia carriera, non ho mai sentito parlare di centomila uova rubate. È una cosa decisamente unica", ha dichiarato ai media locali il portavoce della polizia di stato della Pennsylvania che sta indagando sui fatti. "L'unica cosa simile è stata 10 anni fa, quando qualcuno ha rubato un rimorchio pieno di polli. Si tratta di un crimine grave, dato il valore di ciò che è stato rubato" ha aggiunto.

La polizia ha anche esaminato i filmati di sorveglianza per identificare gli autori del furto e ha affermato di fare affidamento su persone della comunità per eventuali indizi sull'incidente.

Negli Stati Uniti, in effetti il prezzo medio per una dozzina di uova è raddoppiato in un anno e triplicato negli ultimi anni. Gli economisti e gli analisti di mercato hanno affermato che l'aumento dei prezzi è dovuto all'influenza aviaria, oltre al tipico aumento della domanda dei consumatori durante il periodo delle festività.

In una dichiarazione rilasciata a diversi organi di stampa statunitensi, Pete & Gerry's Organics ha affermato che sta collaborando con le autorità competenti per risolvere il caso. "Prendiamo questa storia molto seriamente e ci impegniamo a risolverla il più rapidamente possibile. A causa delle indagini in corso non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito" ha spiegato il fornitore di uova nella dichiarazione