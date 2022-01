Arrestata la madre del bimbo trovato morto in una valigia a Parigi: “Lo ha ucciso a coltellate” Fermata la madre del bimbo di 10 anni trovato morto in una valigia nei pressi di un bidone della spazzatura a Ferrières-en-Brie, vicino Parigi. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe ucciso il figlio a coltellate.

A cura di Gabriella Mazzeo

La madre del bimbo di 10 anni il cui cadavere è stato ritrovato in una valigia nella giornata di ieri è stata individuata e arrestata. La donna era scomparsa nella serata di mercoledì insieme al figlio. A lanciare l'allarme era stato il padre del bambino, preoccupato perché non riusciva ad avere notizie dei due. Dopo aver individuato alcune tracce di sangue nell'appartamento, le forze dell'ordine hanno subito iniziato le ricerche. Dopo ore di indagini, il corpo del piccolo è stato trovato vicino a un cassonetto della spazzatura, chiuso in una valigia. Il bagaglio è stato ritrovato nei pressi di una banlieau di Ferrières-en-Brie, vicino Parigi. Dopo il macabro ritrovamento, le indagini per trovare la madre del piccolo si sono fatte sempre più serrate. Sono trascorsi due giorni prima che la donna fosse rintracciata a Choisy-le-Roi, a casa di alcuni amici e non lontano dal luogo della scoperta.

Non sono stati gli amici che la ospitavano a denunciarla. A individuarla sono stati gli agenti di Versailles in coordinamento costante con quelli di Parigi. La killer, il cui quadro psicologico è molto delicato, stava divorziando dal marito 33enne padre del bimbo. È stata subito condotta presso i locali della polizia giudiziaria francese per essere interrogata sull'omicidio del figlio di appena 10 anni. Alle indagini hanno partecipato anche vigili del fuoco, polizia, cani addestrati e sommozzatori.

Secondo le prime informazioni fornite dal pubblico ministero di Meaux al lavoro sul caso, il bimbo sarebbe stato ucciso con una serie di coltellate, poi chiuso dentro la valigia e gettato tra i rifiuti dalla stessa madre. Il suo cadavere, secondo il medico legale, presenta ferite gravissime su tutto il corpo. Soltanto l'autopsia che sarà effettuata nei prossimi giorni potrà chiarire la dinamica di un omicidio che ha sconvolto la Francia.