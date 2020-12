È attualmente in corso una ricerca attiva di una bambina di dieci 100 scomparsa in Arizona. La polizia di Surprise dice che Hope Price è stata vista l'ultima volta vicino alla 169esima strada e Bell Road nel pomeriggio del 31 dicembre 2020, ora locale. La bambina ha capelli castani corti e occhi marroni. L'ultima volta che è stata vista, indossava una giacca nera e scarpe da tennis nere. La polizia ha chiesto a chiunque dispone di informazioni di telefonare al numero della centrale che sta raccogliendo dettagli utili alle ricerche

Ancora nulla è stato reso noto sulle dinamiche della scomparsa, ma l'annuncio è stato postato anche sui canali social della polizia che si è affidata anche al popolo del web per mantenere alta l'attenzione su qualunque bambina che possa somigliare alla descrizione della piccola Hope. Per ora non è stato reso noto in quali circostanze la bambina sarebbe scomparsa, ma i cittadini si sono già attivati online per scambiarsi informazioni sulla ragazzina. "Speriamo che sia ritrovata sana e salva" scrive una mamma nei commenti al post della polizia. Altri chiedono di poter essere aggiornati su ulteriori sviluppi mentre qualcuno ha deciso di unirsi al corpo di polizia per aiutare con le ricerche. Un'altra racconta che la bambina è scomparsa proprio dal suo quartiere, precisamente da una delle abitazioni vicino alla sua. "Sono molto spaventata – scrive nel commento al post della polizia – manteniamo gli occhi aperti sui nostri figli. Questa potrebbe essere una vera e propria tragedia".

Il ritrovamento

La piccola Hope è stata finalmente ritrovata e portata a casa dalla sua famiglia. Non sono ancora state rese note le circostanze del ricongiungimento con i genitori, ma la polizia ha assicurato tramite post Facebook che la bambina è tornata a casa sana e salva grazie anche alle ricerche degli abitanti del quartiere.