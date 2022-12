“Annunci di Putin solo spacconate”, il generale Usa stronca le dichiarazioni del presidente russo “Penso che la maggior parte di questi annunci siano spacconate” ha dichiarato il tenente generale Mark Hertling, ex comandante generale dell’esercito degli Stati Uniti in Europa, ora in pensione.

A cura di Antonio Palma

Gli annunci di Putin che promette nuovi missili e il dispiegamento di ulteriori truppe in Ucraina sono “probabilmente un sacco di spacconate", ne è convinto il tenente generale Mark Hertling, ex comandante generale dell'esercito degli Stati Uniti in Europa, ora in pensione.

“Penso che la maggior parte di questi annunci siano spacconate” ha dichiarato infatti Hertling intervistato dalla Cnn sul nuovo piano strategico di potenziamento militare russo che Putin ha annunciato nelle scorse ore che include nuovi missili ipersonici e balistici e l’aumento del personale militare fino a un milione e mezzo di uomini attraverso l’addio a qualsiasi limite al finanziamento dell'esercito.

“Da tempo Putin sta cercando di mobilitare nuove forze, stanno mobilitando persino 18enni ma molti ragazzi stanno lasciando il Paese perché i soldati russi sul campo hanno perso la fiducia nella loro leadership” ha affermato l’ex ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti, già comandante della settima armata.

Secondo Hertling, anche riuscendo a reclutare altro personale da mandare al fronte, ai russi mancano equipaggiamento e addestramento adatto ad affrontare la guerra. Nonostante sia tentando di mobilitare nuove forze, secondo il generale, Putin deve fare i conti con la mancanza di fiducia delle truppe nei leader e la consapevolezza dei soldati di non avere equipaggiamento adatto al campo di battaglia.

Allo stesso tempo, secondo Hertling, anche l’annuncio dell’invio dei Patriot all’Ucraina ha fatto sorgere aspettative irrealistiche sui possibili risvolti della guerra nelle prossime settimane. “Ci vogliono mesi per addestrare le truppe su come utilizzare il complesso sistema” ha affermato Hertling, ricordando inoltre che anche questi sistemi d’arma non sono infallibili.

"Questi sistemi non si muovono sul campo di battaglia", ha sottolineato Hertling, aggiungendo: “Li metti in un posto che difenda il tuo obiettivo più strategico, come una città, come Kiev e basta. Se qualcuno pensa che questo sarà un sistema diffuso su un confine di 500 miglia tra Ucraina e Russia, semplicemente non sa come funziona il sistema".