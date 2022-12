Putin annuncia obiettivi militari del 2023: “La Nato usa sue forze contro di noi, difenderemo i russi” Vladimir Putin sta tenendo una riunione del consiglio di difesa durante la quale ha fissato gli obiettivi militari russi del 2023. “Raggiungeremo gli obiettivi della missione speciale in Ucraina e difenderemo i cittadini russi”

A cura di Gabriella Mazzeo

Il presidente russo Vladimir Putin sta tenendo una riunione del consiglio di difesa durante la quale ha fissato gli obiettivi dell'esercito russo per il 2023. Tra i primi punti voluti dal capo del Cremlino, vi è l'aumento delle capacità di combattimento delle forze aerospaziali di Mosca. "Oggi il potenziale e le capacità militari di quasi tutti i Paesi della Nato vengono usati attivamente contro di noi" ha affermato durante la riunione allargata del Collegio del Ministero della Difesa. "In tutti i territori della Federazione russa, compresi quelli nuovi, sarà assicurata una vita sicura per i cittadini russi".

Il riferimento riguarda anche le 4 regioni annesse recentemente in Ucraina tramite referendum. Il presidente russo ha anche sottolineato che gli "obiettivi dell'operazione speciale in corso saranno raggiunti" e che "sarà garantita la sicurezza di tutti i territori russi". Così il capo del Cremlino ha voluto "rassicurare" i cittadini russi sull'andamento della guerra e annunciare ai suoi ministri di voler portare avanti la guerra, probabilmente ancora per molto tempo.

"I nostri soldati – ha continuato – combattono valorosamente come fecero quelli che hanno fronteggiato Napoleone, quelli delle due Guerre Mondiali".

I missili balistici Saramat

Il presidente russo ha inoltre annunciato che presto saranno dispiegati i missili balistici intercontinentali Saramat, considerati il fiore all'occhiello dei nuovi programmi militari russi. La dichiarazione è giunta a poche ore dall'annuncio del presidente americano Joe Biden sul via libera di Washington all'invio dei missili Patriot a Kiev. "Sappiamo che c'è qualche aggiustamento in programma – ha continuato Putin durante il suo discorso – ma questo non altera i nostri piani e tutto sarà attuato".

Il capo del Cremlino ha poi annunciato che il nuovo missile da crociera ipersonico Zircon sarà incluso nella flotta russa all'inizio di gennaio.

Le forze nucleari

Putin ha inoltre annunciato che la Russia continuerà a migliorare la preparazione al combattimento delle forze nucleari. Si tratta infatti di uno dei primi punti della lista degli obiettivi militari russi per il 2023.