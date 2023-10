Anche Biden costruirà il muro anti-migranti al confine tra USA e Messico Anche l’amministrazione democratica realizzerà un tratto di muro al confine tra Stati Uniti e Messico. Trump gongola: “Chissà se Biden si scuserà con me e con l’America”.

A cura di Davide Falcioni

Anche l'amministrazione Biden parteciperà alla costruzione del muro "anti-migranti" al confine con il Messico. Dopo aver promesso per mesi in campagna elettorale che non avrebbe mai seguito la strada del suo predecessore Donald Trump, definendo la barriera una soluzione "non seria", il capo della Casa Bianca ha deciso di fare una netta marcia indietro e – in aperta violazione di una serie di misure ambientaliste federali – userà i fondi stanziati nel 2019 per la costruzione di un nuovo tratto, di una trentina di chilometri, sulla frontiera in Texas.

Pur avendo ammesso che il muro al confine con il Messico non costituisce una soluzione efficace Biden ha spiegato che non poteva opporsi all'uso di fondi già stanziati ad hoc per un altro tratto di barriera. "Ho cercato di convincere il Congresso a reindirizzare quei soldi. Non lo hanno fatto. Non lo faranno. Nel frattempo, non si può fare altro secondo la legge se non usare i soldi per lo scopo per cui sono stati stanziati. Non posso fermarlo". Quando gli è stato chiesto se credeva che il muro sarebbe stato efficace il presidente USA ha risposto con un secco "no".

Non si è fatto attendere un commento da parte di Donald Trump, che sul social Truth ha dichiarato: "È così interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine" con il Messico. "Chissà se si scuserà con me e con l'America per averci messo così tanto tempo e per aver consentito al nostro Paese di essere inondato con 15 milioni di migranti".

Nel gennaio 2021, subito dopo essere entrato in carica, Biden interruppe i lavori di costruzione del muro: “Costruire un enorme muro che abbracci l’intero confine meridionale non è una soluzione politica seria”, disse. Una dichiarazione che oggi gli viene ricordata da alcuni membri del Partito Democratico con Beto O'Rourke, l'ex deputato del Texas sconfitto da Gregg Abbott nelle ultime elezioni per diventare governatore, che su X ha ricordato che "i muri non funzionano, il presidente Biden ha promesso che non li avrebbe costruiti, ed ora sarà più difficile che gli elettori possano distinguere tra lui e Trump sull'immigrazione".