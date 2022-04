Ambasciatrice Usa alla NATO: “A Bucha crimini di guerra, raccogliamo prove su responsabilità di Putin” Julianne Smith, ambasciatrice Usa alla Nato, che nel corso di un briefing con la stampa internazionale: “Supporteremo ancora l’Ucraina soprattutto dopo le immagini dell’orrore di Bucha. Raccogliamo prove per dimostrare che Putin e il suo team sono responsabili”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Twitter (Dmytro Kuleba).

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Non sappiamo come procederemo, ma vogliamo la verità su quello che è successo a Bucha". A parlare è Julianne Smith, ambasciatrice Usa alla NATO, che nel corso di un briefing con la stampa internazionale, a cui ha partecipato anche Fanpage.it, ha fatto il punto della situazione sulla guerra in Ucraina e, in particolare, sull'orrore consumatosi nella città a Nord di Kiev, da dove nel fine settimana sono arrivate immagini di cadaveri di civili giustiziati per strada, fosse comuni e stanze delle torture. "Ora stiamo collezionando tutte le informazioni possibili, stiamo sentendo cittadini e Ong per mettere insieme tutti i tasselli della situazione di Bucha e di altre città. È chiaro ciò che ha detto Biden, abbiamo visto crimini di guerra ed altre atrocità. Non so esattamente come procederemo, ma è necessario raccogliere quante più informazioni possibili per ritenere Putin e il suo team responsabili".

Photo credit: U.S. State Department.

Smith ha parlato alla vigilia del summit dei ministri degli Esteri della NATO a Bruxelles, a cui parteciperanno anche Georgia, Finlandia e Svezia, oltre che l’Australia, il Giappone, la Nuova Zelanda e la Corea del Sud. "Non stiamo cercando di espanderci verso il Pacifico, ma vogliamo aumentare la collaborazione con altri paesi", ha spiegato l'ambasciatrice Usa, la quale ha aggiunto: "L'incontro di domani e giovedì si focalizzerà su una serie di temi, tra cui, ovviamente la guerra in Ucraina. Come tutti sapete, gli alleati della Nato si sono riuniti in questo momento e hanno provveduto a supportare dal punto di vista umanitario, economico e non solo Kiev, prima ancora che la guerra cominciasse e sicuramente dopo il 24 febbraio. Continueremo a farlo. I ministri degli Esteri cercheranno di capire cos'altro gli alleati individualmente e collettivamente possano fare per supportare i cittadini ucraini, ovviamente anche sulla scia delle terribili immagini che sono arrivate da Bucha. Ma gli alleati porteranno anche la loro attenzione sulle sfide future, tra cui cyber security e nuove tecnologie", ha detto Smith.

Su Svezia e Finlandia Smith ha detto: "Dovranno prendere la loro propria decisione nazionale se vogliono o no unirsi all'Alleanza, non è una nostra decisione, la Nato non fa inviti", ribadendo che la Russia non ha nessun "veto. La nostra politica delle porte aperte rimane: Mosca ha fatto del suo meglio nei mesi scorsi per farci rivedere questa politica, la risposta che è arrivata in stereo da tutti membri", ha affermato.

L'ambasciatrice ha anche spiegato, rispondendo a una delle domande, che "già prima del 24 febbraio, data d'inizio dell'invasione russa, la NATO sapeva che bisognava aumentare la sicurezza sul fronte est. I nostri sforzi sono continuati anche dopo l'inizio della guerra, con sempre più paesi che hanno offerto truppe e navi. Bisogna anche sottolineare la velocità con la quale gli alleati hanno rafforzato i confini a Est. Abbiamo creare 4 nuovi gruppi di battaglia negli Stati baltici e in Polonia dopo l'annessione della Crimea alla Russia e ora ne abbiamo altri 4 per un totale di 8 gruppi di battaglia che coprono tutto il lato Orientale da Nord a Sud".