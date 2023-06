Allerta massima a Taiwan, la Cina schiera caccia e bombardieri nucleari: maxi incursione di 37 aerei Secondo le autorità di Taipei, gli aerei militari cinesi hanno sorvolato la cosiddetta zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell’isola intorno alle 5 del mattino di giovedì con una massiccia prova di forza che ha fatto scattare una allerta massima.

A cura di Antonio Palma

Tensione altissima a Taiwan dopo che ben 37 aerei militari cinesi sono entrati nella zona di identificazione di difesa aerea dell’Isola che Pechino considera proprio territorio con una prova di forza che ha fatto scattare l’allerta massima. Le autorità taiwanesi hanno attivato i sistemi di difesa aerea nella primissima mattinata di oggi, ora locale, la notte in Italia, dopo che i radar hanno individuato una maxi incursione cinese dai cieli con aerei caccia e bombardieri con capacità nucleare.

Secondo le autorità di Taipei, gli aerei militari cinesi hanno sorvolato la cosiddetta zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) dell'isola intorno alle 5 del mattino di giovedì 8 giugno. Il ministero della Difesa di Taiwan ha detto di aver identificato 37 velivoli tra cui caccia J-11 e J-16 e bombardieri H-6 nell'angolo di sud-ovest della sua Adiz.

Alcuni degli aerei cinesi sono volati nel sud-est di Taiwan e hanno attraversato il Pacifico occidentale per eseguire "la sorveglianza aerea e l'addestramento alla navigazione a lunga distanza", ha affermato il ministero della Difesa di Taiwan nella sua breve dichiarazione. Taiwan ha fatto alzare in volto i propri caccia e allertato le navi nell’area per sorvegliare i velivoli cinesi mentre a terra attivati i sistemi missilistici antiaerei

Si tratta di una incursione massiccia dell’aviazione militare cinese che aggrava una tensione già altissima nell’area. La Cina, che considera Taiwan come parte integrante del proprio territorio, negli ultimi tre anni ha regolarmente fatto volare i propri caccia nei cieli vicino all'isola, ma mai nello spazio aereo territoriale di Taiwan. L'Adiz infatti è un'area più ampia che Taiwan monitora e pattuglia per dare alle sue forze più tempo per rispondere alle minacce esterne.

La Cina al momento non ha commentato l’incursione aera anche se mercoledì Pechino ha detto di aver completato una seconda fase di pattugliamenti aerei congiunti con la Russia sul Pacifico occidentale, dopo i voli del giorno precedente sul Mar del Giappone e sul Mar Cinese orientale.