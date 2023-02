All’autolavaggio gli chiedono di svuotare l’auto, 47enne ritrova biglietto della lotteria vincente L’uomo ha portato la sua vettura all’autolavaggio e gli hanno consigliano di prendere tutto, così ha ritrovato un biglietto della lotteria che non ricordava nemmeno di aver comprato. La grossa sorpresa però è arrivata quando è andato a controllare i numeri, scoprendo di aver vinto,

A cura di Antonio Palma

È abituato a giocare spesso alla lotteria e così, dopo aver acquistato uno dei biglietti nel dicembre scorso, lo aveva messo nella sua auto dimenticandosene completamente senza sapere che in realtà quel tagliando era uno di quelli vincenti. Una dimenticanza che avrebbe potuto constare un grosso gruzzolo al protagonista della storia, l'attore britannico Dion Davies, ma il destino ha voluto riservare per lui una graditissima sorpresa.

Per puro caso, infatti, ben sei settimane dopo quell'acquisto, l'uomo ha ritrovato il biglietto che non ricordava nemmeno di aver comprato ma la grossa sorpresa è arrivata quando è andato a controllare i numeri scoprendo di aver vinto ben 55mila sterline, l'equivalente di oltre 62mila euro. Una doppia fortuna per il 47enne gallese di Ceredigion che non avrebbe mai controllato nella sua vettura se non avesse deciso di farla ripulire in modo professionale.

“Era in uno stato terribile dopo molti viaggi, quindi ho deciso di farla pulire accuratamente da una professionista con un servizio apposito. Quindi mi hanno chiesto di togliere tutte le mie cose dall'interno prima di iniziare, nel caso in cui avessero buttato via qualcosa di prezioso" ha raccontato l'uomo ai media inglesi. Una richiesta decisiva visto che tra i vari oggetti sparsi il 47enne si è imbattuto anche nel biglietto vincente.

"Sono contento che mi abbiano chiesto di ripulire la vettura dalle mie cose solo così infatti ho potuto trovare trovato il biglietto della lotteria che avevo comprato a dicembre e che avevo messo nella mia visiera parasole". A quel punto però ancora non sapeva di aver vinto. Il signor Davies ha portato il biglietto in un negozio per farlo controllare ma gli ha capito che era vincitore di una cifra importante perché gli è stato consigliato di chiamare il numero sul retro. Giovedì 2 febbraio ha poi scoperto di aver vinto 55.086 sterline. Il 47enne ha festeggiato subito con una cena fuori con tutta la famiglia ma subito dopo ha organizzato un viaggio in Italia con sua moglie e il loro figlio di 15 anni.