Allarme in Usa per la variante Delta: record di bambini ricoverati per Covid L’aumento dei casi registrati negli Stati Uniti a causa della diffusione della variante Delta porta a lanciare l’allarme anche per i più piccoli: nella giornata di sabato si è registrato il record di bambini ricoverati in ospedale con il Covid, con oltre 1.900 posti letto occupati, soprattutto negli stati del Sud.

A cura di Stefano Rizzuti

Il numero dei bambini ricoverati in ospedale con il Covid negli Stati Uniti ha toccato un nuovo record: più di 1.900, stando ai dati di sabato. Ad aumentare sono soprattutto i ricoveri negli stati del Sud, a causa dell’alta circolazione della variante Delta. A causa della diffusione della variante, soprattutto tra le persone non vaccinate, il numero di pazienti in età pediatrica ricoverati è salito a 1.902, secondo i dati forniti dal dipartimento Salute degli Stati Uniti. Al momento i bambini rappresentano circa il 2,4% dei ricoverati in ospedale per Covid in tutto il Paese. I bambini al di sotto dei 12 anni non sono ancora autorizzati a ricevere il vaccino anti-Covid, motivo per cui non sono protetti contro il Coronavirus.

Sally Goza, ex presidente dell’American Academy of Pediatrics, spiega alla Cnn: “Questo non è il virus dello scorso anno, è peggiore e i nostri bambini sono tra le persone che saranno più colpite”. Questa settimana il numero di nuovi ricoveri tra i pazienti che hanno dai 18 ai 49 anni ha toccato un livello record. L’aumento dei casi tra i più piccoli ha riacceso la polemica sull’utilizzo della mascherina a scuola, con un vero e proprio scontro tra il i governatori repubblicani e alcuni distretti locali. Per esempio in Florida, Texas e Arizona si è deciso di imporre l’obbligo di mascherina a scuola, contrariamente a quanto previsto dai governatori repubblicani che vietano ai distretti di imporre queste restrizioni. In Florida i distretti vengono minacciati di non ricevere più finanziamenti, in Texas il governatore ha presentato ricorso alla Corte suprema per annullare l’obbligo di mascherine in classe.

Un quinto dei pazienti ricoverati in tutto il Paese si trova in Florida, dove la cifra ha raggiunto i 16.100 ospedalizzati, secondo quanto riporta la Reuters. Inoltre più del 90% dei posti letto in terapia intensiva è occupato. In tutti gli Stati Uniti ad oggi si registrano circa 129mila nuovi casi al giorno, con un dato raddoppiato in poco più di due settimane. Anche il numero di pazienti ricoverati ha toccato il livello più alto da sei mesi. Si registra una media di 600 decessi al giorno in tutto il Paese. In Arkansas, Florida, Louisiana, Oregon e Mississippi hanno fatto registrare un record di ricoveri questo mese.