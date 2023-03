Allarme in Tanzania, almeno 5 persone morte per una malattia misteriosa Il decorso di questa malattia indica la possibilità che si tratti di una patologia infettiva”, ha dichiarato la scienziata tanzaniana Tumaini Nagu.

A cura di Davide Falcioni

Le autorità sanitarie della Tanzania, uno dei Paesi più poveri del mondo, stanno indagando su un focolaio di una malattia non identificata che ha ucciso almeno cinque persone nel nord-ovest del Paese. Sono in corso sforzi urgenti per identificare l'agente patogeno.

Il ministero della salute ha reso noto che almeno sette persone in due villaggi nel distretto di Bukoba, che fa parte della regione di Kagera, si sono ammalate con sintomi che includevano febbre, vomito, sanguinamento in varie parti del corpo e insufficienza renale. "Il decorso di questa malattia indica la possibilità che si tratti di una patologia infettiva", ha dichiarato la dottoressa Tumaini Nagu. Una squadra di pronto intervento è stata inviata nell'area colpita per far fronte all'epidemia.

Fino alla giornata di ieri, venerdì 17 marzo, almeno cinque persone erano decedute a causa della malattia e le altre due erano ancora in cura presso un ospedale locale. Le persone con sintomi simili sono state invitate a riferirli a un centro sanitario territoriale. "Sono stati prelevati campioni da pazienti e deceduti per identificare la fonte e confermare il tipo di malattia", ha detto Nagu in un comunicato, in cui ha esortato i cittadini a non farsi prendere dal panico e mantenere la calma.

I sintomi descritti dal ministero della salute sembrano simili alla febbre emorragica virale, scatenata da diversi virus, tra cui Ebola e Marburg. Il vicino Uganda ha sperimentato un'epidemia di Ebola alla fine dell'anno scorso e la Guinea Equatoriale sta ancora affrontando un piccolo focolaio di Marburg. Non è escluso, quindi, che l'epidemia in Tanzania sia stata causata da una variante di virus già noti alla comunità scientifica.