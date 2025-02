Allarme bomba su volo New York-Delhi: inverte la rotta mentre sorvola il Mar Caspio e atterra a Roma Un volo dell’American Airlines, partito da New York e diretto a Delhi, in India, mentre stava sorvolando il Mar Caspio, ha invertito la rotta verso l’aeroporto di Fiumicino, per una presunta segnalazione di allarme bomba. È atterrato allo scalo romano dopo essere stato scortato da caccia militari. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ida Artiaco

Un volo dell'American Airlines, partito da New York e diretto a Delhi, in India, nel primo pomeriggio, mentre stava sorvolando il Mar Caspio, ha invertito la rotta verso l'aeroporto di Fiumicino, per una segnalazione di allarme bomba.

Il volo AA292 è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino, dopo aver sorvolato la Puglia. L'aereo, scortato da jet Eurofighter mentre si avvicinava allo scalo, è stato fatto atterrare sulla pista 1 dell'aeroporto alle 17.22. Una volta scesi tutti i passeggeri a bordo, sono scattate le verifiche degli artificieri e della Polaria.

American Airlines ha scelto la Capitale italiana per l'atterraggio d'emergenza perché ha ritenuto di avere il personale di terra adatto per gestire l’emergenza e l’assistenza ai passeggeri, che si ritroveranno in una destinazione diversa – e molto lontana – rispetto a quella prevista.

A bordo si trovano 199 passeggeri più i membri dell'equipaggio. Il volo era partito ieri sera alle 20:30, ora locale, dallo scalo JFK della Grande Mela, diretto verso la Capitale (e la città più popolosa) dell’India. I dati forniti dal sito FlightRadar24 confermano il dirottamento.

In un comunicato, la compagnia aerea ha dichiarato che il volo "AA 292, che opera da New York a Delhi, è stato dirottato su Roma a causa di una potenziale minaccia alla sicurezza a bordo. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali e forniremo aggiornamenti. Apprezziamo la pazienza e la collaborazione dei nostri passeggeri".