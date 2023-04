Alexei Navalny in condizioni critiche: “Possibile avvelenamento in carcere attraverso il cibo” Il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, Alexei Navalny, è in condizioni critiche dopo aver manifestato forti dolori allo stomaco. Una fonte a lui vicina ha detto al quotidiano inglese The Guardian che si pensa possa essere stato avvelenato attraverso il cibo.

A cura di Ida Artiaco

Alexey Navalny

Le condizioni di salute di Alexei Navalny sono "critiche e siamo molto preoccupati". A lanciare l'allarme è stato Ruslan Shaveddinov, vicino all'oppositore del presidente russo Vladimir Putin, che venerdì notte, mentre si trovava nella sua cella nella colonia penale di massima sicurezza IK-6 a Melekhovo, a circa 155 miglia (250 km) a est di Mosca, ha avvertito un forte dolore allo stomaco.

"Abbiamo capito che era qualcosa di molto grave perché è stata chiamata un'ambulanza", ha spiegato Shaveddinov a telefono col quotidiano inglese The Guardian, aggiungendo che le autorità carcerarie si sono rifiutate di far ricoverare Navalny in ospedale. L'entourage del blogger ritiene che sia stato avvelenato: "Pensiamo che lo stiano gradualmente uccidendo con un veleno ad azione lenta attraverso il cibo", ha aggiunto la fonte.

Intanto, dal principale dissidente russo non si hanno notizie dirette. Il 46enne, che sta scontando una condanna a 11 anni e mezzo con varie accuse tra cui frode e oltraggio alla corte, comunica soltanto attraverso i propri avvocati.

"La nostra teoria è che lo stiano gradualmente uccidendo, usando un veleno ad azione lenta che viene applicato attraverso il cibo", ha specificato Shaveddinov, aggiungendo: "Potrebbe sembrare una paranoia, ma dopo l'avvelenamento da novichok sembra del tutto plausibile. Ha perso 8 chili in due settimane, questo non era mai successo prima e i medici non dicono perché soffre così tanto".

Navalny era stato infatti già avvelenato con novichok, un agente nervino di fabbricazione sovietica, durante un viaggio in Siberia nel 2020. Ha ricevuto cure a Berlino e dopo essersi ripreso ha accusato Vladimir Putin di essere dietro l'attacco. Alla domanda sulle affermazioni secondo cui Navalny potrebbe essere stato avvelenato, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, riporta il Guardian, ha affermato che il Cremlino non sta seguendo il suo stato di salute e che questa è una questione di competenza del servizio penitenziario federale.

Shaveddinov ha aggiunto che Navalny viene continuamente messo in isolamento in celle di punizione, per infrazioni minori alle regole della prigione o senza fornire alcuna spiegazione. Marie Struthers, direttrice di Amnesty International per l'Europa orientale e centrale, ha dichiarato: "Le autorità carcerarie russe stanno usando metodi crudeli che hanno perfezionato per anni per cercare di spezzare lo spirito di Alexei Navalny rendendo la sua esistenza nella colonia penale insopportabile, umiliante e disumanizzante".