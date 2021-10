Albania, 4 turisti russi morti asfissiati nella sauna in hotel: moglie, marito, figlia e compagno Quattro persone, il padre e la madre (60 e 59 anni), la figlia della coppia Katya, 31 anni e al compagno di lei, hanno chiesto di fare una sauna nella tarda serata di venerdì 15 ottobre presso il Gloria Palace Hotel, Albania. E proprio all’interno della sauna hanno trovato la morte. Indagini in corso.

A cura di Biagio Chiariello

Sergey Burenkov, 60 anni (a destra), la moglie Natalya Burenkova, 58 (a sinistra) e la figlia Katya, 31 (al centro)

Quattro turisti russi sono stati trovati morti in una località balneare in Albania. Sergey Burenkov, 60 anni, la moglie Natalya Burenkova, 58 anni, entrambi di di Mosca, erano in vacanza con la figlia Katya, 31 anni, e il suo compagno Nikita Belousov, 37, alloggiavano al Gloria Palace Hotel, un 5 stelle nel villaggio di Qerret. Come riporta il Mirror, hanno chiesto di fare una sauna nella tarda serata di venerdì 15 ottobre.

Hanno quindi ordinato bevande e cibo, ma quando un cameriere ha aperto la porta del complesso per effettuare la consegna, erano tutti morti. Il dipendente dell’hotel ha dichiarato ai media albanesi di aver avvisato più volte che i drink e la frutta per rinfrescarsi erano pronti ma di non aver ricevuto risposta. “Ho chiamato molte volte, alla fine sono entrato nella sauna e li ho trovati“, le parole del cameriere. "Una persona era sdraiata su un lettino, due erano sulle panchine (della sauna). L'ultimo era seduto con le gambe in piscina" ha ricordato.

Il Gloria Palace Hotel

Secondo le autorità sono tutti “morti per asfissia”: sono stati interrogati tutti i dipendenti della struttura e gli inquirenti stanno cercando di capire se ci fosse un problema al sistema di ventilazione della sauna. Accertamenti in corso anche in merito all'alcol consumato dalle vittime.

L'ambasciata russa a Tirana sta indagando sulla tragedia. In un comunicato della polizia albanese si legge: “Verso le 22:20 a Qerret, Kavaja, sono stati trovati i cadaveri di quattro persone di nazionalità russa in una sauna". Una fonte ha detto: "Erano arrivati ​​in albergo solo un'ora prima della tragedia".