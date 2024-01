Alabama usa azoto per un condannato a morte sopravvissuto ad iniezione letale: prima volta negli USA I giudici della Corte Suprema non hanno voluto ascoltare la tesi dei legali del condannato a morte, il 58enne Kenneth Smith, sopravvissuto già a un’iniezione letale fallita nel 2022. Sarà giustiziato oggi 25 gennaio con una maschera sul volto dalla quale inalerà azoto puro che lo soffocherà: un’agonia che potrebbe durare molti minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

La Corte Suprema americana ha respinto la richiesta di impedire allo Stato dell'Alabama di eseguire una condanna a morte attraverso l'uso di azoto: l'esecuzione di Kenneth Eugene Smith, condannato in via definitiva nel 1996 alla pena di morte per l'omicidio di una donna commissionatogli dal marito nel 1988, è prevista oggi giovedì 25 gennaio. Il 58enne era sopravvissuto a un'iniezione letale fallita nel 2022 col personale medico che non era riuscito a trovare una vena in cui inserire l’ago.

Al condannato sarà inalata la sostanza per un quarto d'ora tramite una maschera: minuti durante i quali l'ossigeno si consumerà e gli organi smetteranno di funzionare. La morte sopraggiungerà dunque lentamente. Una tecnica mai utilizzata finora nella storia degli Stati Uniti d'America e ritenuta “un esperimento crudele e imprudente” secondo le associazioni umanitarie. Mentre Volker Turk alto commissario Onu per i diritti umani, l'ha definita “una cosa assolutamente orribile” paragonando questo metodo di esecuzione a una forma di "tortura".

I giudici del massimo organo del potere giudiziario degli USA si sono rifiutati di ascoltare la tesi dei difensori di Smith, secondo cui un secondo tentativo di esecuzione – dopo i trami causati dal fallimento del primo – violerebbe le protezioni dell'ottavo emendamento della Costituzione contro punizioni crudeli e inusuali.

L'Alabama diventerà così il primo Stato americano a giustiziare un detenuto tramite ipossia da azoto, metodo approvato anche in Mississippi e Oklahoma, ma finora mai usato e considerato dai veterinari inaccettabile anche come forma di eutanasia per gli animali.

In un’intervista il 58enne si era detto “terrorizzato” all’idea di essere “ammazzato due volte”. I medici che hanno visitato l'uomo, gli hanno riscontrato sintomi di insonnia, depressione e angoscia legati all'esecuzione non riuscita di oltre un anno fa, che gli aveva procurato enormi sofferenze per circa quattro ore.