Aggredisce membri equipaggio, loro la legano al sedile in volo: dovrà pagare multa di 81.950 dollari Aveva cercato di aggredire il personale su un volo notturno dell’American Airlines: la donna, che era stata legata al sedile dell’aereo per tutto il viaggio, dovrà ora pagare una multa di 81.950 dollari.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un TikTok la ritraeva a bordo di un volo dell'American Airlines legata al sedile, imbavagliata e con i polsi legati dietro la schiena. Le immagini della passeggera a bordo del volo americano avevano fatto il giro del mondo da quando un altro cliente le aveva pubblicate sul social network cinese. Adesso, a distanza di diversi mesi da luglio 2021, quando si è verificato il fatto, la donna dovrà pagare una multa di 81.950 dollari. Lo ha annunciato venerdì la Federal Aviation Administration, l'agenzia del Dipartimento dei trasporti statunitense.

La donna legata sul volo notturno da Dallas-Fort Worth a Charlotte nello scorso mese di luglio era caduta in corridoio durante il viaggio. A quel punto, secondo quanto hanno raccontato anche gli altri passeggeri, si era rialzata e aveva minacciato un'assistente di volo che si era offerta di aiutarla. La hostess è stata spinta violentemente di lato e la passeggera ha cercato di aprire la porta dell'aereo. Il resto dello staff è quindi intervenuto per impedirglielo. La donna ha ripetutamente colpito sulla testa un elemento del personale, ha sputato sul viso di un secondo assistente di volo e ha poi picchiato gli altri con calci e morsi. Tra i feriti anche alcuni passeggeri intervenuti per aiutare.

La donna è stata quindi legata a un sedile vicino al finestrino. Il personale ha avvolto anche la bocca con nastro adesivo grigio, sostenendo di doversi difendere dai morsi. La passeggera è stata poi condotta in ospedale per accertamenti subito dopo l'atterraggio a Charlotte. Il video ha fatto il giro di internet e la donna ha minacciato azioni legali per abusi. La prova regina da portare in aula era proprio il TikTok (poi rimosso dall'utente). I filmati, invece, hanno dato ragione alla FAA che ha denunciato di aver registrato un forte aumento delle violenze da parte dei passeggeri con l'esplosione della pandemia di Covid-19. Solo nello scorso anno sono state avviate 1.099 indagini per comportamenti illeciti in aereo, 183 nel 2020 e 146 nel 2019. La multa è la più elevata mai ricevuta da un passeggero.