Affitta alloggio online ma scopre che è un bagno con un letto: la vacanza da incubo del prof Il racconto di un professore all’Università della California che ha descritto la sua presunta vacanza da incubo nel Regno Unito, a Londra, postando una foto del singolare alloggio.

A cura di Antonio Palma

Pensate di affittare un piccolo alloggio online pensando di avere tutti i comfort del caso ma scoprire che in realtà si tratta solo di un grande bagno con doccia, lavandino e wc, adattato con l'aggiunta di un letto per dormire. È la singolare esperienza capitata a un professore all'Università della California, a Berkeley, David Holtz, che ha deciso di condividere la storia sui social con un post che è diventato subito virale. In Un Tweet infatti l'uomo ha descritto in dettaglio la sua presunta vacanza da incubo nel Regno Unito, a Londra, postando una foto dell'alloggio che avrebbe affittato attraverso Airbnb.

"Quando arrivi al tuo Airbnb e ti rendi conto che l'intero spazio è essenzialmente un bagno di grandi dimensioni in cui l'host ha deciso di posizionare un letto" ha scritto il docente sui social. Un racconto che ovviamente ha scatenato una valanga di commenti tra scherzi e battute ma anche accuse e richieste di chiarimenti. "Hai tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano", ha scritto ad esempio qualcuno. "Non dimenticare di chiudere il sedile del water per avere un comodino" è il consiglio di un altro utente" mentre un altro ancora ha visto il lato positivo della cosa affermando di aver "sempre voluto lavarsi i denti a letto".

Anche se non ha condiviso un link specifico all'annuncio, Holtz ha affermato in una risposta che al momento di prenotare, l'annuncio non aveva nessuna recensione ma questo non lo ha scoraggiato dal tentare. Il post è diventato rapidamente virale tanto da attirare l'attenzione anche dell'account di assistenza ufficiale di Airbnb. La società ha incoraggiato Holtz a inviare "l'indirizzo e-mail collegato" al suo account Airbnb in modo che Airbnb potesse controllare ma Holtz ha replicato di aver parlato con l'assistenza clienti più volte durante il fatto senza riuscire a risolvere il problema.