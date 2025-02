Aereo taglia la pista per errore mentre l’altro atterra, scontro evitato per pochi metri a Chicago Il quasi incidente martedì a Chicago. Secondo l’inchiesta, nel punto più vicino i due aerei erano a circa 700 metri di distanza. Solo la tempestiva manovra di riattaccata del pilota infatti ha evitato il disastro. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

Incidente aereo evitato per un soffio all'aeroporto di Chicago dove un volo di linea in fase di atterraggio si è ritrovato davanti un altro velivolo che letteralmente attraversava la pista mentre il primo era a pochissimi metri da terra. Il quasi incidente aereo martedì mattina all'aeroporto di Chicago Midway, in Usa, dove il volo Southwest 2504 stava per toccare terra ma è stato costretto a una repentina riattaccata per evitare il disastro.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 9 ora locale del 25 febbraio quando il Boeing 737-800 della Southwest, partito da Omaha, Nebraska, per un volo interno, aveva chiesto e ottenuto dalla torre di controllo il via libera all'atterraggio. La scena è stata ripresa anche in un video pubblicato sui social. Nel filmato si vede l'aereo di linea che quasi tocca terra quando si accorge che un altro velivolo più piccolo, un jet privato, attraversa lateralmente la pista davanti a lui in fase di rullaggio.

Solo la tempestiva manovra di riattaccata del pilota ha evitato il disastro. Il Boeing 737-800 infatti ha abortito l'atterraggio e ha ripreso repentinamente quota sopra l'altro velivolo. Dopo aver ripreso il volo, l'aereo si è coordinato con la torre di controllo e poi è atterrato in sicurezza poco dopo sena nessuna problema.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti in base ai messaggi radio con la torre di controllo, è stato il jet privato ha sbagliare manovra. La FAA infatti ha affermato che il jet non ha seguito le istruzioni di fermarsi prima di attraversare la pista mentre il volo della Southwest stava atterrando. "Si possono sentire i controllori del traffico aereo dire al jet privato di rallentare e di non attraversare la pista, ma il jet privato non ha seguito le istruzioni", ha affermato un portavoce della FAA. Secondo l'inchiesta, nel punto più vicino i due aerei erano a circa 700 metri di distanza.