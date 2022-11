Aereo si schianta sui cavi elettrici, occupanti sospesi per ore a 30 metri: blackout per 100mila case Nonostante le esigue dimensione dell’areo, l’incidente ha tenuto impegnati per ore decine di soccorritori in un significativo sforzo per salvare i due occupanti del velivolo senza ulteriori conseguenze per loro e per le squadre impegnate nell’intervento.

A cura di Antonio Palma

Singolare incidente aereo nel Maryland, in Usa, dove un piccolo velivolo da turismo si è schiantato contro i cavi dell’alta tensione, rimanendo impigliato per molte ore, sospeso nel vuoto a circa 30 metri di altezza.

L’incredibile scena domenica nel villaggio di Montgomery, a meno di 50 Km da Washington DC, dove l’incidente ha causato anche un diffuso blackout elettrico.

Nonostante le esigue dimensione dell’areo, infatti, l’incidente ha tenuto impegnati per ore decine di soccorritori in un significativo sforzo per salvare i due occupanti del velivolo senza ulteriori conseguenze per loro e per le squadre impegnate nell’intervento.

Per tutto il tempo è stato necessario staccare la corrente elettrica in tutta la zona per agire in sicurezza e per ore quasi 100mila utenze tra case e aziende, sono rimaste senza elettricità. L’incidente infatti è stato segnalato alle 17.40 di ieri ma le operazioni di salvataggio si sono concluse solo dopo mezzanotte tra domenica e lunedì, ora locale.

Fortunatamente sia il pilota che il passeggero alla fine sono stati tirati fuori dall'aereo senza gravi conseguenze. Dopo essere entrati in contatto con i due occupanti del mezzo via telefono, i soccorritori hanno usato delle gru per raggiungere i cavi e consolidare la posizione del veicolo con cinghie e catene, prima di caricare i due feriti in una sorta di cesta.

La prima a scendere è stata una donna, tirata giù dall'aereo alle 00:25. Il secondo occupante, un uomo, è sceso circa dieci minuti dopo. Secondo quanto comunicato dal capo dei vigili del fuoco della contea di Montgomery, il pilota e il passeggero hanno subito lesioni ortopediche, traumi e problemi di ipotermia ma non sono gravi.

Per rimuovere l'aereo senza danneggiare i cavi, invece, è stato necessario un ulteriore lavoro concluso solo intorno alle 3 del mattino di lunedì.

La polizia di stato del Maryland ha identificato il pilota come Patrick Merkle, 65 anni, di Washington e il suo passeggero come Jan Williams, 66 anni, della Louisiana.