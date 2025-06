video suggerito

Aereo scompare dopo il decollo, 6 persone disperse a San Diego: "Caduto in acqua a tutta velocità" Continuano le ricerche di 6 persone disperse dopo un incidente aereo avvenuto ieri vicino a San Diego, dove il velivolo da trasporto leggero è precipitato nell'Oceano Pacifico: sono in corso le ricerche dei resti dell'aereo e dei passeggeri che non sono stati ancora individuati.

A cura di Dario Famà

Un episodio che sta tenendo con il fiato sospeso gli Stati Uniti. Proseguono senza sosta le ricerche di 6 persone scomparse dopo un incidente aereo avvenuto ieri nell'Oceano Pacifico, nei pressi di San Diego, in California. Ancora non ci sono informazioni sull'identità dei passeggeri dell'aereo che era di proprietà di un'azienda di vitamine e integratori di Pima, in Arizona.

Il velivolo era diretto a Phoenix, nello Stato dell'Arizona, ed è precipitato in acqua poco dopo esser partito dall'aeroporto della capitale californiana. Intorno alle 12:45, la Guardia Costiera statunitense aveva ricevuto una segnalazione di incidente: un Cessna 414, aereo da trasporto leggero con due motori, si era schiantato a circa 5 km a ovest del quartiere di Point Loma.

Dal giorno dell'incidente, sono in corso le ricerche dei resti dell'aereo, ma la speranza di trovare sopravvissuti è sempre più ridotta all'osso. A compiere questi sforzi non solo la Guardia Costiera, ma anche la Protezione Doganale e di Frontiera, la Polizia Portuale e i Bagnini di salvataggio di San Diego: tutti stanno impiegando numerosi elicotteri e imbarcazioni.

Nonostante ciò, per ora i tentativi sono stati vani: secondo quanto dichiarato dal sottufficiale della Guardia Costiera Ryan Graves al The Times, non c'è stato alcun ritrovamento nella giornata di domenica. La volontà, però, è quella di non demordere: nuove ricerche sono state avviate nelle prime ore di questa mattina.

Testimone dell'incidente un residente del posto, Tyson Wislofsky, che ai microfoni di NBC4 News ha descritto quanto accaduto: "Ho visto l'aereo scendere in obliquo. Una volta uscito dalle nuvole, il velivolo è precipitato in acqua a tutta velocità".

Intanto, il National Transportation Safety Board, agenzia investigativa statunitense indipendente, sta indagando sulle cause che hanno portato all'incidente aereo.