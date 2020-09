Gravissimo incidente aereo nelle scorse ore in Ucraina dove un velivolo da trasporto militare è precipitato schiantandosi al suolo nella regione di Kharkiv. Il bilancio, gravissimo, parla di almeno 22 persone morte. Sull'aereo precipitato, un velivolo An-26 dell'aeronautica ucraina, infatti stavano viaggiando in quel momento 28 persone. Secondo il ministero dell'Interno di Kiev, erano tutti militari: sette membri dell'equipaggio e 21 cadetti dell'accademia aeronautica Kozhedub. "Oltre all'equipaggio, a bordo c'erano studenti dell'Istituto ucraino dell'aeronautica di Kharkiv", hanno confermato anche dall'aeronautica militare

Secondo fonti locali il disastro aereo sarebbe avvenuto intorno alle 20:45 ora locale. Secondo le prime notizie che arrivano da Kharkiv, pare che l'aereo fosse già in fase di atterraggio quando è avvenuta la tragedia. Per motivi tutti da accertare, l'aereo ha perso quota velocemente schiantandosi al suolo vicino alla città di Chuguev, nella parte orientale del Paese, non lontano da un aeroporto militare. Sul luogo della tragedia, dopo i soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari con le ambulanze, è rimasta la polizia che ha isolato la scena e sta effettuando le prime indagini per comprendere le cause dell'incidente aereo. Tra le prime ipotesi una manovra errata di un pilota visto che è probabile fosse in corso una volo di addestramento dei cadetti ma non è escluso un improvviso guasto al velivolo.

"Alle 22:00, secondo il Servizio statale per le emergenze, è stata confermata la morte di 22 persone. Due sopravvissuti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. I soccorritori continuano a smontare la fusoliera dell'aereo precipitata e cercare altri morti e feriti ”, ha fatto sapere il vice ministro dell'Interno Anton Herashchenko. Secondo il governatore della regione di Kharkiv Oleksiy Kucher, oltre alle due persone che sono state ricoverate in ospedale, resta ignoto il destino di altre quattro che erano a bordo e che sono disperse.