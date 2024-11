video suggerito

Aereo cargo si schianta contro un palazzo vicino all'aeroporto di Vilnius: un morto e due feriti Un morto e due feriti. È il bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di lunedì 25 novembre a Vilnius, in Lituania, dove un aereo cargo si è schiantato contro una casa residenziale. Ci sarebbe anche un disperso. Il velivolo della DHL era decollato dalla città tedesca di Lipsia.

A cura di Eleonora Panseri

Un morto, due feriti. È il bilancio dell'incidente avvenuto all'alba di oggi, lunedì 25 novembre, a Vilnius, in Lituania, dove un aereo cargo si è schiantato contro una casa residenziale. Ci sarebbe anche un disperso.

Come riportano i quotidiani esteri, che citano fonti dei soccorsi, il pilota del velivolo è stato estratto vivo e trasportato in ospedale. Il palazzo a due piani contro cui si è schiantato il mezzo è a due piani, con quattro appartamenti, in cui vivono tre famiglie. L'edificio ha preso fuoco, sono state evacuate 12 persone e nessuna sarebbe rimasta ferita.

Il velivolo era decollato da Lipsia, in Germania, con destinazione Vilnius e si è schiantato nel quartiere di Liepkalnis intorno alle 5.30, nei pressi di Zirniu Street, a sud della capitale.

I dati di tracciamento del volo di FlightRadar24, analizzati dall‘Associated Press, hanno mostrato che l'aereo ha virato a Nord dell'aeroporto, allineandosi per l'atterraggio, prima di schiantarsi a poco più di 1,5 km dalla pista. Le autorità non hanno ancora dato spiegazioni sulla presunta causa per l'incidente.

"I servizi di emergenza della città sono attualmente sul posto, insieme a un camion dei pompieri e a una squadra di comando dell'aeroporto di Vilnius. Le operazioni aeroportuali non sono al momento interrotte", scrive su X la Lithuanian Airports che gestisce gli scali di Vilnius, Kaunas e Palanga.

Il portavoce ha affermato che a causa delle "operazioni di soccorso in corso nei pressi dell'aeroporto di Vilnius", alcune partenze sono state ritardate. "Tutti gli aerei di linea stanno attualmente decollando dall'aeroporto di Vilnius", ha affermato il portavoce.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, l'aereo cargo precipitato era un velivolo della DHL. Secondo quanto si apprende, a bordo dell'aereo c'erano quattro persone: due piloti e due dipendenti della DHL.

Il meteo all'aeroporto dava nuvole prima dell'alba e venti intorno ai 30 km/h (18 mph). DHL Group, con sede nella città tedesca di Bonn, per il momento non ha fornito alcun commento. L'aereo DHL era gestito da Swiftair, un appaltatore con sede a Madrid. Il Boeing 737 aveva 31 anni, il che è considerato dagli esperti un aereo vecchio, anche se non è insolito per i voli cargo.

In aggiornamento.