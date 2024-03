Aereo Boeing 737 atterra senza un pannello esterno, aperta un’inchiesta L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 13:45 ora locale. Sulla questione sta indagando la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti. L’aereo ha perso un pannello durante l’atterraggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Nuovi preoccupanti problemi per gli aerei Boeing. A un 737-800 della compagnia United Airlines, decollato dalla California e arrivato a destinazione in Oregon, è stato scoperto un pannello mancante nelle ispezioni eseguite dopo l'atterraggio.

Lo scalo di Medford ha subito una chiusura temporanea per consentire ai tecnici di verificare se il pannello o i suoi detriti fossero stati persi sulla pista. Nessuna conseguenza per i 139 passeggeri e sei membri dell’equipaggio che hanno effettuato un atterraggio in sicurezza. L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 13:45 ora locale. Sulla questione sta indagando la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti.

Anche la compagnia aerea United indagherà sulla vicenda, così come la Faa i cui ispettori hanno rilevato il pannello mancante nell’aereo in servizio da 25 anni. "Effettueremo un esame approfondito del velivolo ed eseguiremo tutte le riparazioni necessarie prima che ritorni in servizio", ha spiegato la compagnia aerea. Dopo l'atterraggio d'emergenza di un Boeing 737 Max 9 dell'Alaska Airlines avvenuto a gennaio scorso, quando ha ceduto un portellone in volo, Boeing è stata sottoposta a numerosi controlli, con indagini sugli standard di sicurezza e qualità dell'azienda.

La scorsa settimana un Boeing 737 MAX operato dalla United Airlines è uscito di pista a Houston; un Boeing 777-200 operato dalla United diretto al Giappone ha perso un pneumatico dopo il decollo da San Francisco ed è stato dirottato a Los Angeles dove è atterrato sano e salvo. Un 737 della stessa compagnia diretto in Florida da Houston il 4 marzo è tornato all'aeroporto poco dopo il decollo perché il motore aveva preso il pluriball che si trovava sull'aerodromo prima della partenza.