Addetti la imbarcano sull’aereo sbagliato, passeggera si ritrova in Giamaica senza passaporto “Ho riso e pensavo stessero scherzando quando sono stata informata ma dall’espressione del loro volto ho capito che era tutto vero” ha raccontato la passeggera, aggiungendo: “Sono cose che non dovrebbero mai accadere”.

A cura di Antonio Palma

La fretta è sempre cattiva consigliera, lo ha scoperto a sue spese una donna statunitense in procinto di imbarcarsi su un aereo di linea per un volo interno e che si è ritrovata invece su un volo internazionale che l'ha portata in un altro Paese senza passaporto. "Sono cose che non dovrebbero mai accadere" ha dichiarato ai media statunitensi la passeggera, Beverly Ellis-Hebard, che si definisce una viaggiatrice esperta in quanto vola spesso avanti e indietro tra Filadelfia, in Pennsylvania, alla sua seconda casa a Jacksonville, in Florida.

Proprio durante uno di questi spostamenti è avvenuto l'incredibile errore. La donna ha raccontato ad Abc7 di essere arrivata in orario all'aeroporto internazionale di Jacksonville per il suo volo e di aver consultato il tabellone che riportava il gate dell'aereo. La signora Ellis-Hebard, che si stava riprendendo da un intervento chirurgico alla schiena e non era in grado di muoversi velocemente come al solito, ha chiesto al personale se aveva il tempo di usare il bagno prima di salire a bordo. Le è stato detto che aveva "circa 20 minuti", ma al ritorno ha scoperto che il volo stava per chiudersi.

A questo punto un ulteriore ritardo relativo ai dubbi sul peso del bagaglio ha causato l'errore. Un membro del personale al gate infatti ha messo in dubbio le dimensioni della sua borsa. Nell'operazione di misurazione la donna si è anche ferita di striscio. A questo punto gli stessi addetti l'avrebbero fatta salire a bordo velocemente senza rendersi contro che vi era stato un cambio di gate quando lei era in bagno.

La scoperta una volta a bordo quando l'equipaggio che si prendeva cura del suo graffio le ha detto che avrebbe potuto rilassarsi una volta atterrati in Giamaica. "Ho riso e pensavo stessero scherzando ma dall'espressione del loro volto ho capito che era tutto vero". Fortunatamente le autorità giamaicane hanno permesso alla signora di rimanere nel settore imbarchi e l'equipaggio è rimasto con lei fino al decollo del volo successivo per Filadelfia diverse ore dopo.

“Siamo sinceramente dispiaciuti che la cliente sia stata in grado di imbarcarsi sul volo sbagliato e abbiamo presentato le nostre scuse. Le abbiamo fornito un rimborso e un risarcimento e abbiamo affrontato la questione con il personale dell'aeroporto" ha dichiarato la compagnia aerea.