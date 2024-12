Acquista una vettura difettosa e cerca di restituirla, la concessionaria rifiuta e lui sfonda la porta in auto Michael Murray, 35 anni, è stato arrestato dopo aver sfondato la porta di una concessionaria di Sandy, nello Utah, a bordo dell’auto acquistata qualche giorno prima. L’uomo stava cercando di restituire la vettura per alcuni problemi di funzionamento, ma la concessionaria si era rifiutata di ridargli il denaro. La scena ripresa dalle telecamere di sicurezza. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Michael Murray, 35 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver schiantato intenzionalmente la propria auto contro la vetrina di una concessionaria a Sandy, cittadina nello Utah. L'uomo aveva acquistato la vettura da Tim Dahle Mazda Southowne, una Subaru Outback che ha poi cercato di restituire dopo aver scoperto alcuni problemi meccanici. La direzione della concessionaria, però, non gli ha permesso il reso, negando i problemi nel funzionamento e sostenendo di aver solo venduto la macchina "così come era stata loro consegnata".

A quel punto, Murray ha minacciato di sfondare la porta d'ingresso della concessionaria, insistendo per riavere i propri soldi. Poco dopo le 16, quando ha capito che lo staff non avrebbe accolto la sua richiesta, ha effettivamente sfondato la porta avvalendosi proprio della macchina da lui acquistata qualche tempo prima.

A rischiare la vita sono stati 7 venditori che si trovavano nei pressi dell'ingresso. Nessuno però è fortunatamente rimasto ferito, ma la struttura ha subito danni intorno ai 10mila dollari. Il 35enne è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di danneggiamento e tentato omicidio.

"Ha fatto tutto senza pensarci – ha spiegato una dipendente alla stampa locale -. Io non ero lì quel giorno, ma avrei potuto rischiare la vita esattamente come l'hanno rischiata i colleghi che in quel momento si trovavano sulla porta. Chissà cosa poteva accadere. Cosa sarebbe successo sei le persone lì presenti non si fossero accorte in tempo del pericolo imminente? Sarebbe stata una vera e propria strage. Avrebbe potuto fare tantissimi danni con le sue azioni sconsiderate. Mi fa molto arrabbiare. Sarebbe bastato un minuto di riflessione in più sulle proprie azioni e sugli effetti che queste possono avere. Non posso credere a quello che abbiamo rischiato".