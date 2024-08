Accoltellato un cappellano in Irlanda, fermato un 16enne: non si esclude terrorismo

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, giovedì 15 agosto 2024, un cappellano militare è stato accoltellato davanti a una caserma a Galway in Irlanda occidentale. Un ragazzo di 16 anni sarebbe stato fermato. Sulla base di quanto riportato dal giornale Irish Times online, l'adolescente durante l'aggressione avrebbe gridato contro "la partecipazione dei soldati di Dublino alla missione militare dell'Ue di addestramento in Mali".

L'episodio è avvenuto alle 10.45 (ora locale). La vittima si chiamerebbe Paul F. Murphy e avrebbe cinquant'anni: è ricoverato in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

Il giovane è stato interrogato dagli investigatori dell'unità investigativa speciale dell'anti-terrorismo: l'ipotesi è che possa essersi radicalizzato su internet in modo autonomo. Al momento dell'aggressione, alcune sentinelle hanno sparato dei colpi di avvertimenti per poi utilizzare un manganello per fermare l'adolescente.

"Una delle piste dell'indagine è determinare se questo attacco sia stato motivato dal terrorismo", ha detto la polizia in una nota stampa. La Garda Si'ocha'na – che sarebbe il corpo di polizia irlandese – ha comunque affermato che "al momento non si ritiene che l'accaduto sia parte di una cospirazione più ampia".

"La notizia dell'aggressione a un sacerdote cattolico, che attualmente presta servizio come cappellano delle forze di difesa irlandesi a Galway, è profondamente scioccante e sconvolgente", ha dichiarato il vescovo Michael Duignan in un comunicato. Il primo ministro dell'Irlanda Simon Harris ha definito l'incidente "scioccante".

"Prego per l'uomo ferito, chiedendo a Dio che si riprenda completamente. Prego anche per la sua famiglia, per i suoi colleghi dell'esercito e per il personale medico che in questo momento si sta prendendo cura delle sue ferite", ha dichiarato ancora.